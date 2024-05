Mit dem Monat Mai ist der Barfußpark Dornstetten aus seinem Winterschlaf erwacht. Ein Naturerlebnis der besonderen Art wartet nun wieder auf alle Besucher. Verschiedene Untergründe laden dazu ein, die Schuhe abzustreifen und die Umgebung mit allen Sinnen zu entdecken – wenn es barfuß über Glasscherben, über Sand oder durch Matsch geht. Nebenbei werden die Konzentration geschult, der Bewegungsapparat gekräftigt, die allgemeine Konstitution wird gestärkt und die Koordinationsfähigkeit gefördert, heißt es in der Ankündigung der Tourist-Information.

„Mit entspannten Füßen den Mai begrüßen“ – unter diesem Motto steht der Saisonstart in diesem Jahr. Der städtische Bauhof hat die 2,4 Kilometer lange Strecke in den vergangenen Wochen herausgeputzt. Tonnenweise frischer Rindenmulch wurde auf den Pfaden verteilt, Hecken wurden beschnitten, Zäune repariert, Spielgeräte gewartet und die Becken wieder frisch befüllt.

Feste, Wanderungen und Führungen geplant

Feste Veranstaltungstermine sind aus dem Jahresprogramm im Barfußpark nicht mehr wegzudenken, heißt es weiter. So setzt Ulrike Lingner ein besonderes Augenmerk auf Wildkräuter und –pflanzen, die sich am Wegesrand verstecken. Neben Kräuterwanderungen stehen auch weitere Führungen wie „Das grüne Klassenzimmer“ oder „Dunkelzeit“ an. Außerdem können Gruppen auf Anfrage besondere Highlights buchen – ob eine Führung für Menschen mit Behinderung, ein Kindergeburtstag oder die „Große Barfußpark-Führung“.

Auch das Dinner in Weiß wird in diesem Jahr wieder unter freiem Himmel stattfinden. Eingeladen sind alle, die vollständig in Weiß gekleidet am 28. Juni ab 18 Uhr im Barfußpark erscheinen und ein kleines Picknick sowie Getränke mit im Gepäck haben. Aufgebaut wird dann eine lange Tafel für einen gemütlichen Sommerabend.

Parkzeit problemlos verlängern

Autofahrer können ihre Parkscheine auf den Parkplätzen am Barfußpark Dornstetten ab sofort auch mit dem Smartphone lösen. Kooperationspartner bei der App für das digitale Parken ist das Unternehmen Parkster. In der Region ist das Parken mit der Parkster-App bereits in Freudenstadt, Baiersbronn und Horb am Neckar möglich. Die App ist kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer auf seinem Smartphone ein und kann mit seinem Handy die Parkzeit verlängern.

Weitere Informationen rund um den Barfußpark gibt es bei der Tourist-Information Dornstetten unter Telefon 07443/96 20 30 oder per E-Mail an info@dornstetten.de.