Saisonstart in Calw: Hier kann man Erdbeeren selber pflücken

Auf dem Feld der Familie Weippert kann man in Stammheim die schönsten Exemplare selbst ernten.

3,3 Kilogramm Erdbeeren isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Das hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) vergangenes Jahr berechnet. Damit gehören Erdbeeren, die botanisch gesehen Sammelnussfrüchte und gar keine Beeren sind, zu den beliebtesten Obstsorten im Land. Nur Äpfel, Bananen und Trauben kaufen die Deutschen noch öfter. Laut BLE werden knapp 60 Prozent der Erdbeeren importiert, vor allem aus Spanien, Griechenland und den Niederlanden.

„Wer besonders geschmackvolle Erdbeeren essen möchte, sollte regionale Ware kaufen“, schreibt die BLE. Denn geerntete Erdbeeren reiften nicht nach, würden aber sehr schnell verderben. Kurze Wege sorgten also für einen besseren Geschmack. Auch der Vitamingehalt sei dann höher. Da haben die Menschen in Baden-Württemberg Glück. Denn knapp 20 Prozent der deutschen Anbauflächen für Erdbeeren liegen im Südwesten.

Unsere Empfehlung für Sie Erdbeersaison in Peterzell So trotz der Hofladen Haller den Herausforderungen Wie meistert ein regionaler Betrieb die Herausforderungen zwischen Wetterrisiken und Ernteausfällen? Was hinter der Erdbeersaison im Hofladen Haller in Peterzell steckt.

Besonders kurz sind die Wege dann, wenn die Früchte selbst gepflückt werden. Auch in Calw ist das möglich. Die Familie Weippert betreibt dort am Stammheimer Ortseingang in Richtung des neuen Krankenhauses ein Erdbeerfeld. Seit Donnerstag hat es geöffnet. „Es war bis jetzt noch geschlossen, weil die Erdbeeren einfach noch nicht reif genug waren“, erklärt Annamaria Weippert. Das hänge letztlich vom Wetter ab.

Weitere Felder

Die Weipperts bewirtschaften insgesamt 14 Felder im Kreis Calw, im Kreis Böblingen und im Kreis Tübingen. Im Kreis Calw gibt es noch ein weiteres in Haiterbach an der Straße Richtung Gündringen. Auch die Felder in Öschelbronn, Herrenberg, Ergenzingen oder Renningen sind aus dem Kreis Calw noch gut zu erreichen. Dort waren die Erdbeeren teils schon früher reif. Im Schwarzwald dauerte das etwas länger.