Saisonstart in Calw: Hier kann man Erdbeeren selber pflücken

Auf dem Feld der Familie Weippert kann man in Stammheim die schönsten Exemplare selbst ernten.
3,3 Kilogramm Erdbeeren isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Das hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) vergangenes Jahr berechnet. Damit gehören Erdbeeren, die botanisch gesehen Sammelnussfrüchte und gar keine Beeren sind, zu den beliebtesten Obstsorten im Land. Nur Äpfel, Bananen und Trauben kaufen die Deutschen noch öfter. Laut BLE werden knapp 60 Prozent der Erdbeeren importiert, vor allem aus Spanien, Griechenland und den Niederlanden.