1 Die Hohennagold ist ein beliebtes Ausflusgziel. Ab Ende April ist die Burgruine auch wieder bewirtet. Foto: Hofmann

Wer einmal Burgwirt in Nagold sein will, sollte sich jetzt melden. Das Angebot der Bewirtung steht Gruppen und Vereinen offen.















Nagold - Sie ist ein bereits von weitem sichtbares, historisches Denkmal, ein Wahrzeichen und ein beliebtes Ausflugsziel: Die Burgruine Hohennagold. Wo früher, hoch oben auf dem Schlossberg, Grafen ihren Herrschaftssitz hatten, tummeln sich heute tagein, tagaus, vorzugsweise aber am Wochenende, interessierte Besucherinnen und Besucher: Die Burgruine Hohennagold hat bis jetzt nichts von ihrer Faszination verloren.

Seit 2014 gibt es an den Wochenenden von Ende April bis Anfang Oktober ein besonderes Angebot: Vereine und Organisationen aus Nagold und der näheren Umgebung bieten Ausflüglern im Digel-Pavillon eine Auswahl an kleinen Speisen und Getränken an.

Der Digel-Pavillon ist samstags von 14 bis 18 Uhr und sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Sofern an Wochenenden Veranstaltungen stattfinden sind auch verlängerte Öffnungszeiten möglich.

Interessierte Vereine oder Gruppierungen können sich für eine Burgbewirtung bis 20. Februar per Mail an tourismus@nagold.de oder telefonisch unter 07452 681-135 melden. Weitere Informationen gibt es unter www.nagold.de/burgruine.