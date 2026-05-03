Saisonstart am Samstag: Seelbacher Freibad ist bereit für Ansturm der Besucher

Bei einem Rundgang über die Anlage präsentierten Verwaltung und Badteam die Neuheiten. Unter anderem gibt es jetzt Raucherzonen.
Eine Woche vor dem Saisonbeginn war das Wetter bei einem Rundgang durch die Anlage traumhaft. Da der Mai mit den Eisheiligen Überraschungen bieten kann, wird das Bad beheizt, solange das nötig ist. Betriebsleiter Matthias Maier, Bürgermeister Michael Moser und Bauamtsleiter Simon Grimm versprachen bei der Vorstellungsrunde eine Wassertemperatur von 24 Grad, wenn das Bad am Samstag regulär um 9 Uhr öffnet. „Egal, wie das Wetter dann ist.“