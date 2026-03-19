Schon vor den letzten beiden Saisonrennen gewinnt Lou Jeanmonnot die große Kristallkugel. Für die Französin ist es der erste Triumph im Gesamtweltcup bei den Skijägerinnen.
Oslo - Biathletin Lou Jeanmonnot folgt als Gesamtweltcupsiegerin auf Franziska Preuß. Beim Saisonfinale in Norwegens Hauptstadt Oslo sicherte sich die 27-jährige Französin die große Kristallkugel durch einen sechsten Platz im Sprint erstmals in ihrer Karriere. Die Ruhpoldingerin Preuß hatte die Trophäe im vergangenen Winter in einem Herzschlagfinale am Holmenkollen noch knapp vor Jeanmonnot gewonnen.