Saisonfinale in Oslo: Franzose Perrot gewinnt Gesamtweltcup im Biathlon

Nach dem Triumph von Lou Jeanmonnot als Nachfolgerin von Franziska Preuß geht der Sieg im Biathlon-Gesamtweltcup auch bei den Männern nach Frankreich. Das deutsche Team verpasst die Top-Plätze.

Oslo - Biathlet Éric Perrot hat sich vorzeitig zum ersten Mal den Triumph im Gesamtweltcup gesichert. Der 24 Jahre alte Franzose kam im Sprint beim Saisonfinale in Oslo auf den dritten Rang und ist damit nicht mehr von der Topposition zu verdrängen. Perrot leistete sich eine Strafrunde und lag um 4,6 Sekunden hier Tagessieger Sturla Holm Laegreid.

Der Norweger hat zwar keine Chance mehr, seinen Vorjahressieg im Gesamtweltcup zu wiederholen. Durch den Sieg holte sich der 29-Jährige aber zumindest die Disziplinenwertung im Sprint für den Olympia-Winter. Zweiter in Oslo wurde Perrots Teamkollege Émilien Jacquelin.

Nawrath schießt perfekt - und liegt doch deutlich zurück

Bester von insgesamt acht deutschen Startern war Philipp Nawrath. Der 33-Jährige traf zwar alle zehn Schüsse, konnte aber in der Loipe nicht mit den Topathleten mithalten und kam auf den achten Platz. Das Podest verpasste er deutlich um 31,7 Sekunden. "Das ist schwer zu erklären. Ich war heute nicht ganz so frisch auf der Runde", sagte Nawrath im ZDF. "In der letzten Runde ist mir leider ein bisschen der Dampf ausgegangen."

Für das Verfolgungsrennen am Samstag (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) besitzt Nawrath damit aber zumindest eine gute Ausgangslage. Philipp Horn mit zwei Strafrunden und Justus Strelow mit einem Schießfehler schafften es ebenfalls unter die besten 15.

Der 23 Jahre alte Franz Schaser traf bei seinem Weltcup-Debüt alle zehn Schüsse und sammelte Punkte. Die weiteren deutschen Starter hatten mit den vorderen Platzierungen nichts zu tun.

Tags zuvor hatte sich die Französin Lou Jeanmonnot den Gewinn des Gesamtweltcups als Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Franziska Preuß gesichert.