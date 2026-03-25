Saisonfinale in Norwegen: Aicher verpasst Gesamtweltcup-Sieg - Shiffrins Freudentränen

Emma Aicher macht es im Kampf um die große Kristallkugel noch mal richtig spannend, kann Mikaela Shiffrin letztlich aber nicht mehr abfangen. Der US-Star feiert einen historischen Triumph.
Hafjell - Als Emma Aicher fluchend ins Ziel einfuhr, hatte US-Skistar Mikaela Shiffrin nach ihrem geschichtsträchtigen Erfolg schon einige Freudentränen vergossen. Die deutsche Skirennfahrerin fiel nach einem schweren Patzer im zweiten Durchgang noch vom Podestplatz drei auf Rang zwölf zurück und verpasste einen Triumph im Gesamtweltcup.