Saisonfinale in Abu Dhabi: Piastri im letzten Formel-1-Training des Jahres vor Norris

Saisonfinale in Abu Dhabi

1 Fernando Alonso unterwegs in Abu Dhabi Foto: Altaf Qadri/AP/dpa

McLaren sammelt Selbstvertrauen auf dem Weg zum Gewinn der Konstrukteurs-WM. Oscar Piastri und Lando Norris hängen in Abu Dhabi die Konkurrenz ab.









Abu Dhabi - McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat im letzten Training vor dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi die Bestzeit gesetzt. Der Australier landete in 1:23,433 Minuten vor seinem Teamkollegen Lando Norris auf dem Spitzenplatz, den dritten Rang mit knapp vier Zehntelsekunden Rückstand belegte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Kurz vor dem Qualifying am Nachmittag steuerte Nico Hülkenberg seinen Haas-Rennwagen auf den siebten Platz.