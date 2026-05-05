Im Heimspiel gegen Leverkusen muss der VfB gewinnen, will man Platz vier aus eigener Kraft erreichen. Doch die Bayer-Elf befindet sich in Topform – anders als die Stuttgarter.
Durch den nur langsam nachlassenden Rausch rund um die erste Teilnahme des VfB an der Champions League seit 14 Jahren und das seinerzeit noch bevorstehende DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld mag es manch einer in der Vorsaison gar nicht so recht mitbekommen haben. Doch das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist in der Spielzeit 2024/25 nach dem Aus in der Königsklasse über weite Strecken der Bundesliga-Rückrunde in einem tiefen Leistungsloch festgesessen.