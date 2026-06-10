Saisonbilanz des TuS Ergenzingen: 19 Spiele ohne Sieg in der Landesliga – Daran lag es wohl

Der TuS Ergenzingen hat erneut den Klassenerhalt in der Landesliga Staffel 3 nicht geschafft. Mit den Gründen hat sich Trainer Florian Schwend bereits auseinandergesetzt.

Am Ende reichte es für den TuS Ergenzingen nicht und die Mannschaft musste mit ihrem neuen Trainer Florian Schwend den Gang direkt zurück in die Bezirksliga antreten. Dabei hatte der TuS vielversprechend losgelegt. Wir haben mit Florian Schwend über die Saison und über die lange Durststrecke von 19 sieglosen Spielen am Stück gesprochen.

Sechs Siege, sechs Unentschieden und 20 Niederlagen hat die Ergenzinger Mannschaft nach der Saison 2025/26 auf dem Buckel. Dabei war die Phase nach zwei Niederlagen gar nicht schlecht. Es folgte der erste Sieg gegen Verbandsligaabsteiger VfL Pfullingen, eine knappe Niederlage gegen die SG Empfingen, drei weitere Siege aus vier Spielen – der letzte davon sogar gegen den damaligen Tabellenführer SV Nehren. Und dann? Ein Bruch.

Schwend hat sich bereits mit den Statistiken der Saison auseinandergesetzt und verschiedene Punkte herausgearbeitet, an denen es gelegen haben könnte. „Wir sind voller Euphorie reingestartet und haben besser abgeschnitten, als von uns selbst erwartet.“ Dass dann eine solche Negativphase folgte, habe auch an der mangelnden Konstanz gelegen. Mit Simon Walser, Moritz Hofmann, Nico Gulde und Dave Nzally hätten nur vier Akteure in 70 Prozent der Spiele auf dem Platz gestanden. „Wir mussten sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle und besonders in der Hinrunde Sperren kompensieren“, erklärt Schwend, dass er die Aufstellung Woche für Woche neu erfinden musste.

Nur vier direkte Duelle gewonnen

Ein anderer Punkt sind die verlorenen direkten Duelle. „Gegen die letzten Sieben in der Tabelle haben wir von 14 Spielen nur 4 gewonnen. Diese sogenannten Sechs-Punkte-Spiele musst du gewinnen, um Boden gutzumachen. Nahezu alle waren 50:50 Spiele und wenn du davon nur vier gewinnst, stehst du zurecht da unten“, analysiert Schwend klar.

Dass sein Team sich in diesen Spielen schwergetan hat, hat für den Trainer den gleichen Grund, warum gegen die Topmannschaften am Ende oft enge Ergebnisse auf der Anzeigetafel standen. „Die guten Teams wollen Fußball spielen. Wenn ein Gegner gegen uns mitgespielt hat, konnten wir das Spiel offener gestalten. Gegen abgezockte, physisch starke Teams haben wir uns dagegen schwergetan.“

Trotzdem ist der Pfullinger stolz, nicht von der Spielphilosophie abgewichen zu sein. „Wir wollen Fußball spielen und nicht den Ball nach vorne prügeln.“ Auch in der Bezirksliga will man diesen Weg fortsetzen. Ziel ist es, erfolgreicher zu sein als zuletzt. Den direkten Wiederaufstieg will man dabei nicht erzwingen.

Großer Umbruch

Denn nach dem Umbruch in der vergangenen Saison erlebt das Team nun einen fast noch größeren. „Viele Spieler, die gehen, sind Stammspieler, Leistungsträger und Unterschiedsspieler.“ Es gelte sich neu aufzustellen. „Der Kader wird kleiner sein, dann ergibt sich die Konstanz wahrscheinlich automatisch.“

Unsere Empfehlung für Sie Relegation Verbandsliga Spannung in Besigheim – Empfingen und Löchgau im Duell um den Aufstieg In Besigheim steht für die SG Empfingen das Relegationsduell gegen den FV Löchgau an. Beide Teams spielen dabei um den Einzug in die nächste Runde im Kampf um die Verbandsliga.

20 Feldspieler sollen es sein. Den sechs Abgängen stehen bisher die Verpflichtungen von Pascal Hünig (U19), Kevin Stemmer (U18), Denis-Andreas Cojocaru (SV Hirrlingen), Emre Keysan (SV Böblingen) gegenüber. Für die letzten Spiele hatte zudem Deniz Öztürk die Spielberechtigung. Er war im Herbst zum Team gestoßen. „Aktuell sind wir mit weiteren Spielern in Gesprächen und hoffen noch auf die ein oder andere Zusage.“ Auch mit im Boot bleibt Co-Trainer Michael Stowers.

Los geht es mit der Vorbereitung beim TuS bereits am 29. Juni, denn am Wochenende darauf steht der Bitzer Cup des Vereins an.