Saisonbilanz des TuS Ergenzingen: 19 Spiele ohne Sieg in der Landesliga – Daran lag es wohl

Der TuS Ergenzingen hat erneut den Klassenerhalt in der Landesliga Staffel 3 nicht geschafft. Mit den Gründen hat sich Trainer Florian Schwend bereits auseinandergesetzt.
Am Ende reichte es für den TuS Ergenzingen nicht und die Mannschaft musste mit ihrem neuen Trainer Florian Schwend den Gang direkt zurück in die Bezirksliga antreten. Dabei hatte der TuS vielversprechend losgelegt. Wir haben mit Florian Schwend über die Saison und über die lange Durststrecke von 19 sieglosen Spielen am Stück gesprochen.