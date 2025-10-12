Saisonauftakt story VS: Wie Krebsrisiko gesenkt werden kann

Die wichtigste und beruhigende Botschaft lautete: „Die Vision der Heilung von Krebs wird realistisch“. Das Medizin-Special eröffnete die Saison von Michael Hoyers story VS.
Vor dem gut gefüllten Zuschauerraum der Neuen Tonhalle präsentierte Paul Graf La Rosée den aktuellen Stand der Medizin bei der Behandlung einer Krankheit, die in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen derzeit noch die zweithäufigste Todesursache ist, sich aber aufgrund der Alterspyramide in den nächsten Jahren an die Spitze setzen wird.