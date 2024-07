Saisonauftakt: Spiel und Spaß beim VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart ist die Saison eröffnet – und wie zuletzt geschah dies mit einem Mitarbeiterturnier auf dem Gelände des Fußball-Bundesligisten. Dabei steht der Spaß im Vordergrund und es werden Kleinfeldmannschaften gebildet, bei denen anfangs auch eine Reihe von Profis mitmischten. Zuvor hatten sie am Vormittag unter Chefcoach Sebastian Hoeneß trainiert, während der VfB noch eine Mitarbeiterversammlung abhielt. Für den Abend war ein gemeinsames Grillen vorgesehen. So soll insgesamt der Zusammenhalt im Verein gestärkt werden.

Eifrig am Ball war dabei der Präsident Claus Vogt. Auch die früheren Meisterspieler Christian Gentner und Cacau, die jetzt in anderer Funktion für den VfB tätig sind, brachten sich in ihren ausgelosten Teams ein. Die Initiative für das gesellige Turnier geht auf den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle zurück – und hat beinahe schon traditionellen Charakter beim VfB. Wir haben in der Bildergalerie ein paar Eindrücke von der gelungenen Veranstaltung an der Mercedesstraße gesammelt.