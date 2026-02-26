Saisonauftakt in Schramberg: Eiscafé Rino startet mit süßen Neuigkeiten

Mit veganem Eisbecher, frischen Sorten und viel Vorfreude startet das Eiscafé Rino in Schramberg in den Frühling – und bringt Neuigkeiten aus dem Winter mit.
Das Eiscafé Rino öffnet am Freitag, 27. Februar, wieder seine Türen und die ersten Anzeichen des Frühlings sind in der Stadt zu spüren. Passend zum „Dolce Vita“ strahlen Chiara Andreotta und Enrico Pentrelli mit den ersten wärmeren Tagen um die Wette. „Wir freuen uns riesig auf die neue Saison“, sagt das Paar. Aus ihrem Winterdomizil in den Dolomiten haben sie in diesem Jahr gleich mehrere süße Überraschungen mitgebracht.