Saisonauftakt in Alpirsbach: Auch viele Vereine sind beim Wanderopening am Start

Bereits früh am Morgen herrschte auf dem Vorplatz des Haus des Gastes geschäftiges Treiben: Rund 150 Wanderfreudige hatten sich unter strahlend blauem Himmel versammelt, um gemeinsam die neue Wandersaison zu eröffnen – und zugleich den im vergangenen Jahr neu zertifizierten Qualitätswanderweg „Sagenhaftes Alpirsbach“ offiziell einzuweihen. Über das Wanderopening berichtet die Stadt Alpirsbach jetzt in einer Mitteilung.

Punkt 9 Uhr begrüßten Bürgermeisterstellvertreter Joachim Hermann und Stadt-Info-Leiterin Janine Hermann die wanderlustige Menge. Hermann dankte den beteiligten Vereinen und Sponsoren, dem Alpirsbacher Markenteam und dem Team der Stadt-Info für die Idee, Konzeption und Umsetzung der Veranstaltung. Er freue sich, dass Alpirsbach nun wieder einmal einen Wandertag habe und hoffe, dass in Zukunft Projekte und Veranstaltungen wie der Qualitätswanderweg beziehungsweise das Wanderopening folgen.

Janine Hermann stellte die Eckdaten zum Qualitätsweg vor und dankte ebenfalls allen Beteiligten sowie dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, der das Projekt mit Fördergeldern unterstützt hatte.

Zwei Routen zur Auswahl

Beim Alpirsbacher Wanderopening konnten zwei Routen begangen werden. Beide starteten am Haus des Gastes, wo der Sportverein Alpirsbach die Wanderer mit einem Speck- oder Honigbrot und einem Begrüßungsgetränk verköstigte. Begleitet von den Klängen des Alpirsbacher Fanfarenzugs, ging es dann für die Wanderer auf die 14,8 Kilometer lange große oder die 6,6 Kilometer lange kleine Runde. Auf die jüngsten Teilnehmer wartete auf der kleinen Runde im Naturschutzgebiet Glaswald/Glaswiesen und entlang des Goldbrunnens ein Rätsel rund um die heimische Tierwelt. Wer es löste, erhielt vom Team der Stadt-Info eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Wurzelpfad auf dem Qualitätswanderweg Foto: Stadt Alpirsbach

Für die Qualitätswegwanderer ging es über Sportplatz, Goldbrunnen, Oberen Sulzberg, Naturschutzgebiet Glaswald/Glaswiesen, Eckte und Bettelmännleweg bis hinab nach Schenkenzell zum Staufenkopf und Rinkenbach. Von dort aus führte die Tour zurück über den Nollenberg und Krähenbadberg nach Alpirsbach.

Auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen. Entlang den Wanderstrecken hatten sich der Skiverein Alpirsbach zusammen mit dem Skiclub Reinerzau und die Kloster-Hexen Alpirsbach positioniert. Sie verwöhnten die Wanderer mit Maultaschenburgern und Landjägern im Weckle. Bei bestem Wetter ließen die Wanderer es sich an den beiden Bewirtungsstationen auf dem Sulzberg und an der Lichtung Zollernblick gut gehen.

Am Ende ausverkauft

Alle Bewirtungsstationen am Weg erfreuten sich großer Beliebtheit und waren, was die Speisen angeht, am Ende ausverkauft, so die Stadt-Info.

Währenddessen wurde im Haus des Gastes ein Rahmenprogramm für die Daheimgebliebenen und Rückkehrer geboten. Ab 10 Uhr war die Hüpfburg für Kinder geöffnet und ab 12 Uhr bewirtete die DLRG zusammen mit den Freuden der Partnerschaft, dem Schäferhundeverein Alpirsbach und der Narrenzunft Alpirsbach.

Radler kommen hinzu

Bereits zur Mittagszeit wurden Rote Wurst sowie Kaffee und Kuchen verkauft. Um 14 Uhr startete dann das offizielle Rahmenprogramm mit Nistkastenbau durch den Schwarzwaldverein und musikalischer Unterhaltung durch die Alpirsbacher Musikanten.

Nistkastenbau mit dem Schwarzwaldverein Foto: Stadt Alpirsbach

Der parallel stattfindende „Kinzig Rad Tag“ brachte zusätzlich zahlreiche Radfahrer ins Haus des Gastes. Am Nachmittag füllten sich der Platz und das Haus des Gastes zusehends, Familien und Senioren strömten herbei, so dass die Sitzplätze im Freien bald nicht mehr für die insgesamt rund 350 Besucher ausreichten. Den krönenden Abschluss bildete die Midi-Garde der Narrenzunft mit ihrem Gardemarsch.

Der Qualitätswanderweg „Sagenhaftes Alpirsbach“

Der Weg

Der Qualitätswanderweg „Sagenhaftes Alpirsbach“ nimmt mit auf eine Reise in die Heimatgeschichte. Auf 14 Infotafeln werden Fakten, Sagen und Geschichten zu der ehemaligen Klosterstadt erzählt und Wissen zu den Bauwerken, Flächen und Sehenswürdigkeiten, die sich entlang des Weges befinden, vermittelt. Ein Fokus liegt auf der Darstellung der traditionellen Handwerksberufe wie Bergbau, Köhlerei und Glasherstellung.

Start und Ziel

Der 14,8 Kilometer lange Rundwanderweg startet und endet am Bahnhof in Alpirsbach und bietet laut Mitteilung der Stadt Alpirsbach sagenhafte Naturerlebnisse und Ausblicke. Er führt über den Glaswald, Eckte, Bettelmännleweg, Staufenkopf, Rinkenbach, Nollenberg und Krähenbadberg zurück zum Ausgangspunkt. Im September 2024 wurde er vom Deutschen Wanderverband als „traumtour“ ausgezeichnet.