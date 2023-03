1 Marcel Blum und Carolin Plocher schenken ihren Most aus eigener Herstellung im „Moschdbesa“ in Oberwaldach aus. Auch das kulinarische Angebot stammt vom heimischen Ziegenhof Blum aus eigener Herstellung. Foto: Wagner

Marcel Blum öffnet den „Moschdbesa“ auf dem heimischen Ziegenhof Blum in Oberwaldach. Wurstsalat, Burger, Bratwürste und Most aus eigener Herstellung gehören zu den Spezialitäten. Auch das Fleisch bezieht Blum aus seiner eigenen Viehwirtschaft.









Während im ländlichen Raum das Aussterben der Gastronomie vielerorts voranschreitet, ist die Ortschaft Oberwaldach stattdessen saisonal um eine Attraktion reicher geworden. Ab sofort öffnet Marcel Blum (31) zusammen mit seiner Partnerin Carolin Plocher (36) den „Moschdbesa“ auf dem heimischen Ziegenhof Blum.

So sind die Öffnungszeiten

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres öffnete Blum für acht Wochen, um seine Schenke einem Testlauf zu unterziehen. „Es hat sich herausgestellt, dass es genau das ist, was sich die Menschen hier gewünscht haben“, konstatierte Blum. Folglich sollte der „Moschdbesa“ auch im Jahr 2023 wieder öffnen. Jeden Freitag bis Montag können die Gäste ab 16.30 Uhr bei Blum einkehren und werden dabei unter anderem mit Wurstsalat, Burgern oder Bratwürsten verköstigt. Das Fleisch bezieht Blum aus seiner eigenen Viehwirtschaft. Neben 40 Ziegen beheimatet Blum auch neun schwäbisch-hallische Landschweine. Mit einem Eber und drei Mutter-Schweinen züchtet er letztere auf dem heimischen Hof. Alle zwei Wochen wird eine andere Spezialität aus eigener Herstellung aufgetischt.

Bier und Most

Was Blum noch nicht selbst herstellt, aber selbstverständlich ausschenkt, ist Bier. Dafür stammt der Most wiederum aus Früchten von heimischen Streuobstwiesen und aus eigener Herstellung.

Im Frühjahr werden mit Rück- und Pflegeschnitten die Grundlagen für das Wachstum der Früchte geschaffen. Der anstrengendste Teil ist die Ernte, wie Plocher leicht amüsiert feststellte: „Das gibt Muskelkater ohne Ende. Man braucht definitiv kein Fitnessstudio.“ Erst im Oktober werden die Äpfel geerntet und zu Saft verarbeitet, bevor mit der Gärung im Fass der Most entsteht. „Wir lassen die Äpfel lange in der Sonne reifen, damit die Früchte ihre volle Süße entfalten können“, erklärt Blum.

Er experimentiert gerne mit Früchten

Überwiegend setzt er dabei auf die Sorte Boskop wobei Blum auch gerne mit anderen Früchten experimentiert. So finden sich auch die Schweizer Wasserbirne in seinem Most wieder und sogar Kirschen schmeicheln in Kombination mit dem Apfelwein vor allem dem weiblichen Gaumen, wie die Betreiber bereits feststellten. Ein Kirschwein oder Wein aus Heidelbeeren gehören zu den nächsten möglichen Projekten. Bis 2. April wird der „Moschdbesa“ in dieser Saison öffnen. Zum Saison-Abschluss wird Blum zum Frühshoppen mit Weißwurstfrühstück einladen, während „D’Badisch“ (Stefan Schmiederer) für musikalische Unterhaltung sorgen soll.