1 „Rum isch rum“ – die Stadt- und Kurkapelle singt und pfeift mit beim letzten Lied zum Saisonende im Triberger Kurhaus. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Mit dem traditionellen „Rum isch rum“ endet die Tourismussaison in der Wasserfallstadt.









Wie seit vielen Jahren: Mit dem bekannten Lied des hartgesottenen Junggesellen, dem „Rum isch rum“ (Vorbei ist vorbei), ist ganz offiziell Schluss mit der Tourismus-Sommersaison in der Wasserfallstadt. Und wie in den Vorjahren sangen und pfiffen Musiker der Stadt- und Kurkapelle wie auch Gäste selbstverständlich auch in diesem Jahr dazu – und am Ende knipste Nikolaus Arnold das Licht aus.