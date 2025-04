Bald startet die neue Freibadsaison in Stammheim. Tickets können dafür ab morgen gekauft werden. Wir erklären wie das geht, was die Karten kosten und was dieses Jahr neu ist.

Mitte Mai soll das Freibad in Stammheim wieder öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Calw.

„Wenn das Wetter passt und die Temperaturen ein entspanntes Badevergnügen zulassen“, steht in der Pressemitteilung, die nach einer Nachfrage des Schwarzwälder Boten erstellt wurde. Ein genauer Termin stehe deshalb noch nicht fest. Das Freibad sei aber bereit. Die Linien im Schwimmbecken wurden vollständig erneuert.

Was kostet der Eintritt?

Die gute Nachricht vorweg: Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es keine Preiserhöhungen. Der Eintritt für Vollzahler kostet weiterhin 4,70 Euro, ermäßigt 3,70 Euro und für Kinder ab vier Jahren 3,20 Euro.

Die Ermäßigung gilt für Schwerbehinderte, Bundesfreiwiligendienstleistende, Studenten, Azubis und Inhaber der Ehrenamtskarte. Für Kinder bis einschließlich drei Jahren ist der Eintritt frei. Für eine Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern, kostet der Eintritt 15 Euro. Jedes weitere Kind ab vier Jahren benötigt eine weitere Eintrittskarte.

Auch die Mehrfachkarten sind wieder im Angebot. Eine 12er-Karte kostet 47 Euro (ermäßigt 37 Euro; Jugendliche 32 Euro). Eine 50er-Karte gibt es für 189 Euro (ermäßigt 141 Euro; Jugendliche 115 Euro). Die 100er-Karte schlägt mit 365 Euro zu Buche (ermäßigt 262 Euro; Jugendliche 210 Euro).

Die Mehrfachkarten gelten drei Jahre lang und sind übertragbar, also von mehreren Personen nutzbar. Das gilt nicht für Saisonkarten, die für das ganze Jahr gelten und nicht übertragbar sind. Diese kosten 129 Euro (ermäßigt 99 Euro; Jugendliche 63 Euro). Wellpass-Mitglieder haben freien Eintritt.

Neu ist der Kurzschwimmer-Tarif. Der kostet wie der Abendtarif (ab 18 Uhr) 3,20 Euro. Mit dem Kurzschwimmer-Tarif bekommen Besucher eineinhalb Stunden Zutritt. Allerdings handelt es sich hier eher um ein Frühschimmer-Angebot: Es gilt für die eineinhalb Stunden ab Öffnung am Morgen. Öffnet das Bad um 8 Uhr, der Besucher kauft das Ticket aber erst um 8.30 Uhr, darf er also nur eine Stunde schwimmen. Die Einhaltung wird über Kurzschimmer-Armbändchen kontrolliert.

Wo gibt es die Karten?

Die Tickets gibt es sowohl online als auch an der Kasse. Mit ein paar Ausnahmen: Saisonkarten und Abend- sowie Kurzschwimmer-Tickets können die Besucher ausschließlich vor Ort kaufen. Und die hat erst offen, wenn auch das Freibad öffnet. Alle anderen Tickets können ab dem 1. Mai unter calw.baeder-suite.de oder in der MeinCalw-App online gekauft werden.

Wann hat das Freibad geöffnet?

Sonntag bis Donnerstag hat das Freibad von 8 Uhr bis 20.30 Uhr offen. Badeschluss ist um 20.10 Uhr, letzter Einlass um 19.45 Uhr. Freitag und Samstag hat das Bad abends eine halbe Stunde länger geöffnet. Badeschluss und letzter Einlass verschieben sich entsprechend nach hinten.

Im Juni, Juli und August hat das Freibad immer dienstags und donnerstags für die Frühschwimmer bereits ab 7 Uhr geöffnet. Zudem gibt es eine Schlechtwetter-Regelung: An solchen Tagen ist der letzte Einlass um 11 Uhr, um 12 Uhr schließt das Bad. Ab 17 Uhr ist das Bad dann wieder bis zum regulären Ende geöffnet.

Wie warm ist das Wasser?

Im großen Becken hat das Wasser eine Temperatur von 24 Grad. Im Kinderbecken ist es nochmal zwei Grad wärmer. Vor einem Gewitter werden die Gäste vollautomatisch gewarnt. Dabei greift das Freibad auf Siemens-Ortungsdaten von faktisch gemessenen Blitzen zurück. Schlagen diese zu nah ein, fordert eine Sirene zum Verlassen des Beckens auf - und gibt auch wieder Entwarnung. Wer sich über die aktuelle Gewittergefahr informieren will, bevor er ins Freibad fährt, kann dies unter der Adresse freibad-stammheim.coptrweb.de tun.

Welche Angebote sind geplant?

Neben dem kleinen Restaurant verkauft ein Kiosk am Kinderbecken Essen und Getränke. Den Automaten mit Bauernhofeis gibt es weiterhin. Auch ein paar Events finden im Freibad statt. Am 13. Juli gibt es ein Beachsoccer-9-Meter-Turnier, am 26. Juli den Kinder Triathlon des TSV Calw und am 30. Juli die School’s out-Party der Neuen Welle. Im August ist die Kindersportschule des TSV Calw mit ihrem Ferienprogramm zu Gast. Im Juli bietet Gym24 immer mittwochs ab zehn Uhr für 45 Minuten einen Aqua-Fitness-Kurs an.

Ist der Betrieb gesichert?

Das Freibad ist ein Verlustgeschäft. Trotz knapp 75 000 Besuchern im vergangenen Jahr, muss die ENCW als Betreiber Geld zuschießen. Wie viel genau, ist nicht klar. „Dazu geben wir keine Zahlen an die Öffentlichkeit“, sagt ENCW-Pressesprecher Andree Stimmer. Er verweist auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüsse des Unternehmens.

Wie viele Besucher das Freibad bräuchte, um sich selbst zu tragen, sei schwer zu prognostizieren – ebenso die erwartete Besucherzahl für dieses Jahr. Diese Besucherzahlen hingen stark vom Wetter ab.

Andernorts haben Bäder zeitweise geschlossen, weil die Betreiber nicht genügend Personal finden. Nicht so in Calw: „Wir haben ausreichend Personal und keinerlei Probleme“, so Stimmer. Wie viele Leute im Freibad arbeiten, sagt er nicht.