Saison beginnt bald: Das ist auf dem Gutacher Vogtsbauernhof geplant

Der Gutacher Vogtsbauernhof wartet ab dem 22. März mit einem vielfältigen Programm für Besucher auf. Unter anderem ist dann ab dem 29. März eine neue Dauerausstellung zu sehen.

Unter dem Jahresthema „Begegnungen“ öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof am Sonntag, 22. März, seine Tore für die neue Saison. Mit einem Programm aus Veranstaltungshöhepunkten, Mitmach- und Ferienangeboten für Familien sowie Vorträgen und Sonderführungen lädt der Vogtsbauernhof zum gemeinsamen Erleben ein. In einer Pressemitteilung gibt die Freizeiteinrichtung eine Übersicht über das Programm im laufenden Jahr.

Zu den Festen und Zusammenkünften, wie Traktorentreffen, Trachtentag oder Familienfest begrüßt das Museum seine Gäste erneut zum lebendigen Miteinander, heißt es dort beispielsweise. Ergänzt wird das Programm durch facettenreiche Themen- und Aktionstage, bei denen stets mindestens zwei Elemente aufeinandertreffen: Wald und Wein, Tradition und Moderne, Jung und Alt, Badener und Schwaben. Die Thementage „Wein“ und „Wald“ widmen sich der Weinbauregion Ortenau und der heimischen Waldwirtschaft.

Modell soll Geschichte lebendig machen

Beim „Rendezvous der Maler“ treffen Malerei und moderne Kunst aufeinander, beim Literaturtag „Der Schwarzwald, wie er im Buche steht“ begegnen sich alemannische Dichtkunst und schwäbische Poesie. Und beim Thementag „Religionen im Dialog“ kommen Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen miteinander ins Gespräch.

Ein besonderer Höhepunkt ist laut der Mitteilung die neue Dauerausstellung „WWW – Welt zwischen Wald und Wein“, die ab dem 29. März im historischen Rebhof aus Durbach zu sehen ist. Das 2023 eröffnete Gebäude ist heute als Ortenauhaus Teil des Museums. Die Ausstellung beleuchtet die historische Landschaft am rechten Oberrhein, dem heutigen Ortenaukreis, zeigt deren Besonderheiten und Entwicklungen. Anschaulich werden die vielfältigen Beziehungen zwischen Schwarzwald und Vorbergzone dargestellt. Waldwirtschaft, Obst- und Weinbau prägten über Jahrhunderte Landschaft, Identität und Lebensart der Menschen. Im Zentrum der Präsentation steht die multimediale Installation „Forum Ortenau“ – ein interaktives Landschaftsmodell, das kulturgeschichtliche Zusammenhänge lebendig vermittelt und die Region eindrucksvoll erfahrbar macht, erklärt das Museum.

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ist bis zum 1. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es online unter vogtsbauernhof.de.

Eintrittspreise des Freilichtmuseums

Freie Führungen für Einzelbesucher gibt es täglich um 14.30 Uhr, im August zusätzlich um 11.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Senioren 13 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) zahlen sieben Euro. Familienkarten gibt es ab 30 Euro, Gruppen ab 15 Personen zahlen zwölf Euro. Eine Jahreskarte für Erwachsene kostet 40 Euro, für Familien 70 Euro. Mehr Informationen gibt es auch beim Servicetelefon unter 07831/46 79 35 00.