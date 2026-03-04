Saison beginnt bald: Das ist auf dem Gutacher Vogtsbauernhof geplant

Der Gutacher Vogtsbauernhof wartet ab dem 22. März mit einem vielfältigen Programm für Besucher auf. Unter anderem ist dann ab dem 29. März eine neue Dauerausstellung zu sehen.
Unter dem Jahresthema „Begegnungen“ öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof am Sonntag, 22. März, seine Tore für die neue Saison. Mit einem Programm aus Veranstaltungshöhepunkten, Mitmach- und Ferienangeboten für Familien sowie Vorträgen und Sonderführungen lädt der Vogtsbauernhof zum gemeinsamen Erleben ein. In einer Pressemitteilung gibt die Freizeiteinrichtung eine Übersicht über das Programm im laufenden Jahr.