Saison-Auftakt im Lichtspieltheater: Harald Schmidt heizt dem Schwenninger Capitol ein

1 Die neue Saison im Schwenninger „Capitol“ startet mit Harald Schmidt. Foto: Familie Zivkovic/Capitol

Am 2. und 3. Oktober startet im Capitol Lichtspieltheater in Schwenningen die Saison. Den Auftakt macht ein bekannter Künstler – Harald Schmidt will die Schwenninger zum Lachen bringen. Auch sonst möchte das „Capitol“ mit einem bunten Programm begeistern.









Das Capitol in Villingen-Schwenningen geht ab dem 2. Oktober in seine dritte Spielzeit – und das mit einem Paukenschlag. So macht zumindest die Pressemitteilung des Lichtspieltheaters Lust auf die kommende Saison. Denn diese hält wieder viele, darunter renommierte, Gäste bereit.