Was gilt es bei der Reinigung des Autos zu beachten?

Saharastaub in Rottweil

Eine Kolonne von Fahrzeugen steht vor der Heimburger Waschanlage in Rottweil. Nach dem Saharastaub fragen sich viele Autobesitzer, wie sie ihre geliebten Schätze wieder sauber bekommen. Wir haben bei einem Lackexperten nachgefragt, was es bei der Reinigung zu beachten gilt.















Rottweil - Wie ein gelber Film hat sich am Dienstag der Saharastaub über Rottweil gelegt. Wer konnte, blieb den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden. Schon wenige Minuten in der Sandwolke haben gereicht, um die Kleidung mit einem bräunlichen Film zu überziehen.