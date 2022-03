4 Wie hier in Sulgen sieht es am Dienstag vielerorts aus: Grund war der Saharastaub. Foto: Udo Krause

Ein jeder hatte sie auf Fenstern, Gartenhäusern oder dem Auto: Die Schicht des Saharastaubs, der seit Dienstag über das Mittelmeer getragen wird. Wir haben bei Reinigungsprofis nachgefragt, was nun zu tun ist und wie viel nach solchen Tagen bei ihnen los ist.















Schramberg - Es ist ein zweischneidiges Schwert mit dem Saharastaub: Erst kommt das Naturschauspiel am Himmel, dann kommt der Ärger am Boden. Eine ordentliche Menge des Materials wurde nun von Nordafrika über Spanien und Frankreich zu uns gepustet – und liegt überall in einer gut sichtbaren Schicht herum. Vor allem bei Lack und Glasflächen heißt es nun: aufpassen. Denn bei der Reinigung des Saharastaubs können durchaus Fehler gemacht werden.