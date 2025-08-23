Sagen in der Region: Auf den Spuren des Wildberger Schlangenkönigs

Vor langer Zeit soll der Schlangenkönig in Wildberg in der Nagold gebadet haben – und dort gestorben sein. Unsere Redakteurin hat sich auf die Spuren der Sage begeben.
Sanfte Schatten legen sich über das Wasser der Nagold, Bäume schirmen den Fluss ab, an dieser Stelle auf dem Weg zwischen Wildberg und Pfrondorfer Mühle, nahe des Klosters. Immer wieder schweift mein Blick zur Nagold, an deren Ufer ich entlang gehe. Das Wasser ist trüb, wie tief der Grund ist, ist nicht zu sehen. Die Bäume und Sträucher am Rand lassen mystische Lagunen entstehen.