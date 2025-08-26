Sagen in Altensteig: Auf Schatzsuche in der Burgruine

Irgendwo zwischen Altensteig und Berneck soll ein verfluchtes Burgfräulein spuken und einen Goldschatz in einer Ruine bewachen. Unsere Redakteurin hat sich auf die Suche gemacht.
Hoch über den Dächern von Altensteig liegen die Überreste der Burg am Turm, nahe dem Turmfeld. Von dort belohnt mich der beeindruckende Ausblick, bei blauem Himmel, über das Städtchen. In einer Senke, ein kleiner Weg führt über Steinquader hinunter, erheben sich die Ruinen der ehemaligen Burg Turm. Steinquader, die die Jahrhunderte überdauert haben. Und noch etwas könnte hier oben versteckt sein: Ein Goldschatz, bewacht von einem geisterhaften Burgfräulein.