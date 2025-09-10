Saga steht vor dem Abschluss: BI und Investor finden Kompromiss für das Bauprojekt in der Lahrer Hochstraße

Die Bürgerinitiative berichtet von einem neuen Vorschlag des Investors, den sie mittragen könne. Dafür muss aber ein Gemeinderatsbeschluss rückgängig gemacht werden.

Nach Jahren voller teils hitziger Diskussionen ist für das Nachverdichtungsprojekt der Gemibau in der Lahrer Hochstraße endlich eine Lösung in Sicht. Die Bürgerinitiative informierte am Mittwoch über eine neue Planung des Investors, die „bei klaren flankierenden Maßnahmen ein zukunftsfähiger Kompromiss“ sein könnte. Absegnen muss diese Planung freilich noch der Gemeinderat.

Die Vorgeschichte: Die Baugenossenschaft Gemibau aus Offenburg, die in der Vergangenheit bereits einige Wohnungsbauprojekte in Lahr umgesetzt hat, plante ursprünglich vier Häuser mit insgesamt 41 Wohneinheiten. Die Anwohner sorgen sich jedoch vor allem vor einer zu hohen Verkehrsbelastung in der schmalen Hochstraße, gründeten im März 2024 eine Bürgerinitiative. Der Gemeinderat folgte anschließend mehrfach mehrheitlich der BI und lehnte den Bebauungsplan mit vier Stockwerken ab.

Investor Fred Gresens versuchte es nach diversen Rückschlägen auf einem anderen Weg: Er reichte eine Bauvoranfrage nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs bei der Stadtverwaltung ein. Laut dieser Vorschrift ist ein Vorhaben auch ohne entsprechenden Bebauungsplan zulässig, wenn es – vereinfacht gesagt – von Art und Größe zu den umliegenden Gebäuden passt. Ob das der Fall ist, entscheidet die Baurechtsbehörde – nicht der Gemeinderat. Gresens Plan ging jedoch nicht auf, die Verwaltung durchkreuzte das Vorhaben, auf ihren Vorschlag hat der Gemeinderat am 26. Mai neue Planungsziele und eine Veränderungssperre beschlossen. Kernpunkt: Maximal drei Stockwerke und 33 Wohneinheiten. Ob der Investor sich dem fügt, war lange unklar. Nun fanden die Parteien offenbar zusammen.

Stadt durchkreuzte Investor-Pläne

Der neue Vorschlag: Wie die BI Hochstraße mitteilt, hat die Gemibau einen neuen Vorschlag präsentiert. Dieser beinhalten drei statt vier Baukörper, dafür eine vergrößerte Grundfläche pro Gebäude von knapp 20 mal 20 Metern, nur noch 30 Wohneinheiten sowie – kurioserweise – doch wieder vier Stockwerke.

Laut dem Schreiben akzeptiert die Bürgerinitiative die viergeschossige Planung, da eine maximale Traufhöhe von 9,8 Metern nicht überschritten werde und das obere Geschoss deutlich zurückgesetzt sei. Bedeutet: Der Gemeinderatsbeschluss von Mai muss rückgängig gemacht werden. Laut BI habe die Verwaltung die Bereitschaft signalisiert, eine zu diesem Beschluss abweichende Geschosszahl erneut zur Abstimmung vorzuschlagen. Auch mit den Fraktionen will sich die BI verständigen.

BI fordert Lösung für Lärm

Die ergänzenden Forderungen: Als Bedingung für die Zustimmung zu den neuen Planungen nennt die BI in ihrem Schreiben einige „flankierende Maßnahmen“: So sei für mögliche weitere Nachverdichtungen ein Bebauungsplan für das gesamte Areal Hochstraße einschließlich der Villa Ficht zu verabschieden. Die BI fordert dafür eine zweigeschossige Bauweise, Giebel, beziehungsweise Spitzdächer und den Erhalt des Baumbestands.

Für das Gemibau-Projekt sei entlang der Einfahrt zur Tiefgarage ein „geeigneter Lärm- und Sichtschutz“ erforderlich. Die Hochstraße an sich soll, so die Bürgerinitiative, bis zu jener Einfahrt erweitert werden. Dafür könnte die Stadt einen Grundstücksstreifen erwerben, die BI denkt, dass die neuen Grundstücksbesitzer an der Engstelle dazu möglicherweise für einen Teilverkauf bereit sind. Darüber hinaus soll die Verwaltung ein Parkverbot einrichten und ein Konzept für sichere Fußwege erstellen.

Das weitere Vorgehen: Die neuen Planungen müssen zunächst einmal vom Gemeinderat abgesegnet werden. Die Räte folgten bislang mehrheitlich den Anregungen der Bürgerinitiative, deshalb ist davon auszugehen, dass sie auch den neuen Entwicklungen zustimmen. Wie aus der Vorlage für die Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch hervorgeht, wird der neue Entwurf dort vorgestellt. Die Verwaltung bewertet diesen als „tragfähige Grundlage für das weitere Bebauungsplanverfahren“. Am 22. September soll dann im Gemeinderat diskutiert, wenn auch noch nichts beschlossen werden. Dennoch ist ein Ende der Saga in Sicht.

Die Sitzung

Der Technische Ausschuss kommt am Mittwoch, 17. September, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II zusammen. Neben Informationen zur Hochstraße wird es auch um den Bebauungsplan „Breitmatten“ gehen, mit dem der Bau der Breitmattenschule ermöglicht werden soll. Zuvor steht eine öffentliche Vor-Ort-Besichtigung zum Vorhaben Krematorium an. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Bergfriedhof.