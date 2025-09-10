Saga steht vor dem Abschluss: BI und Investor finden Kompromiss für das Bauprojekt in der Lahrer Hochstraße

Die Bürgerinitiative berichtet von einem neuen Vorschlag des Investors, den sie mittragen könne. Dafür muss aber ein Gemeinderatsbeschluss rückgängig gemacht werden.
Nach Jahren voller teils hitziger Diskussionen ist für das Nachverdichtungsprojekt der Gemibau in der Lahrer Hochstraße endlich eine Lösung in Sicht. Die Bürgerinitiative informierte am Mittwoch über eine neue Planung des Investors, die „bei klaren flankierenden Maßnahmen ein zukunftsfähiger Kompromiss“ sein könnte. Absegnen muss diese Planung freilich noch der Gemeinderat.