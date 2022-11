1 Eine von diesen Dreien ist Emma Weiß – wer nicht weiß, welche dieser Frauen, erfährt es am Montagabend im SWR Fernsehen bei "Sag die Wahrheit!" Foto: Archiv Weiß

Fernsehkameras sind für die Albstädter Freestyle-Spitzensportlerin Emma Weiß nichts Neues, doch in einer TV-Show war sie noch nicht zu sehen. Bis jetzt.















Albstadt-Ebingen - Wenn am Montag, 14. November, Michael Antwerpes im dritten Fernsehprogramm wieder die Parole "Sag die Wahrheit!" ausgibt und seine vier Ratefüchse auf echte und vermeintliche Schwindler und Schwindlerinnen ansetzt, dann werden sich viele Albstädter Zuschauer auf dem Sofa zurücklehnen: Sie sind diesmal außen vor, denn sie wissen, welche von den drei Damen, die Wahrheit sagt, wenn sie behauptet: "Ich bin Emma Weiß, die Skiakrobatin!"

Das Prinzip ist bekannt: Vier in vielen Raterunden erprobten Spürnasen werden mit drei Damen respektive Herren konfrontiert, die sich alle drei mit demselben Namen und derselben, oft recht exotischen Qualifikation vorstellen – die Wahrheit sagt natürlich nur einer; die Vier auf der anderen Seite müssen herausfinden, wer. Sie haben jeweils eine Minute Zeit, Fragen zu stellen, dann ist der nächste an der Reihe. Am Ende gibt jeder sein Urteil ab, und dann kommt die Auflösung. Besonders groß ist der Spaß natürlich, wenn die beiden Schwindler respektive Schwindlerinnen ihre Sache gut machen und die Raterunde so richtig hinters Licht führen.

"Aber nicht im Winter!"

Und natürlich sind diejenigen, die da die Wahrheit sagen, nicht irgendwelche Normalverbraucher – man muss schon etwas zu bieten haben. Wie kommt man zu Michael Antwerpes? Man kann sich bewerben, verrät Emma Weiß, es gibt Castings, und zwar sowohl für die Originale als auch für die Schwindler – die natürlich vor allem gut, souverän und ohne rot zu werden lügen können müssen. Doch sie selbst wurde nicht gecastet, sondern angerufen: Das Produktionsteam von "Sag die Wahrheit!" sucht auch aktiv Kandidaten für die Show. "Nicht im Winter!", lautete Emmas Antwort, denn da hat sie Wettkämpfe und keine Zeit. Dann eben im Sommer, erwiderte der Anrufer, und so kam es auch: Im Juni ging Emma Weiß ins Studio – im Skianzug! – ; gesendet wird am kommenden Montag.

Gute Freundin wird Ersatz-Schwindlerin

Ein Auftritt in "Sag die Wahrheit!" setzt ein Mindestmaß an Vorbereitung voraus. Zuerst werden aus dem Casting-Pool passende Schwindler rekrutiert – naturgemäß wäre keine 60-jährige "Fake-Emma" mit Übergewicht in Frage gekommen. Danach müssen die Schwindler gebrieft werden und zwar möglichst gründlich: Wer vorgibt, eine Spitzensportlerin zu sein, sollte nicht nur wie aus der Pistole geschossen Auskunft über Werdegang und größte Erfolge geben können, sondern auch über Trainingsorte und Sportlerdiät – und womöglich darüber, welches Maskottchen das Glück im Wettkampf verbürgt. Das Produktionsteam denkt sich im voraus mögliche Fragen aus und sendet sie Wochen vor der Sendung samt den korrekten Informationen den Schwindlern zu, damit sie sie verinnerlichen.

In Emmas Fall musste allerdings improvisiert werden, weil die eine gecastete Schwindlerin kurzfristig ausfiel. Ob sie Ersatz habe, wurde sie gefragt und zauberte ihn prompt in Gestalt einer sehr guten Freundin aus dem Hut. Was bedeutet: Auch von den beiden Schwindlerinnen wird am Montag eine vielen Albstädtern wohlbekannt sein.

Bitte mit Pokerface!

Und so reisten am Vorabend des Drehtags gleich zwei Albstädterinnen nach Baden-Baden. Dem schriftlichen Briefing der Schwindlerinnen folgte noch ein mündliches – im Übrigen erhielten alle drei Damen die Anweisung, ihre Mimik zu zügeln und dem Ratequartett ein Pokerface zu zeigen, und an Emma Weiß wurde der Wunsch herangetragen, nicht zu versiert zu erscheinen. Allerdings ohne sich zu verbiegen: Emma Weiß ist weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen, und das merkt man. Auch wenn man nur eine Minute Zeit hat.

Danach früh ins Bett; anderntags wurde gedreht, freilich erst am Nachmittag, denn an diesem Tag standen gleich drei Folgen "Sag die Wahrheit!" auf der Agenda. Das Trio musste aber trotzdem schon um 8 Uhr im Studio sein. Emmas Befürchtung, sich jetzt sieben Stunden langweilen zu müssen, erwies sich als gegenstandslos: Zweimal mussten die Drei in die Maske; außerdem galt es, das Outfit zu wählen. Emma hatte ihren Skianzug dabei, die beiden Partnerinnen wurden aus dem SWR-Fundus eingekleidet. Um 15 Uhr ging es ins Studio, und dann hieß es für Emma: "Sag die Wahrheit!"

Smudo hat nicht immer Recht

Viel Zeit brauchte sie nicht dafür; nach einer Viertelstunde war alles vorbei. Ursula Cantieni hat sich aus der Raterunde verabschiedet, durchaus zu Emmas Bedauern, denn sie ist seit ihrer Kindheit Faller-Fan. Zu den Fragen, die gestellt wurden, bewahrt sie Stillschweigen; immerhin verrät sie, dass sich Smudo als Kenner der Südwestalb outete: "In Albstadt lügt man nicht." Er ahnte nicht, dass er gleich zwei Albstädterinnen vor sich hatte – so kann man sich täuschen. "Sag die Wahrheit!" mit Emma Weiß wird am Montag, 14. November, im Südwestfernsehen ausgestrahlt und beginnt um 22 Uhr.