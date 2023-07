Panzerknacker mitten in Sulz am Werk: Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag nicht nur Zugang zum Café Meyer am Marktplatz verschafft. Sie öffneten auch den Safe und nahmen mehrere tausend Euro Beute mit.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in die Café-Bäckerei Mayer am Sulzer Marktplatz eingebrochen. Vermutlich in den frühen Morgenstunden verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zu den Räumen der Bäckerei. Daraufhin gelang es ihnen, einen Safe in den Räumlichkeiten zu knacken. Daraus entwendeten sie einen darin aufbewahrten Safebag – einen verschlossenen Kunststoffbeutel, der üblicherweise für den Transport von Bargeld zur Bank verwendet wird. Anschließend flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ihre Beute beträgt den Polizeiangaben zufolge mehrere tausend Euro. Darüber hinaus entstand durch den Einbruch Sachschaden. Zeugen, denen in der Nacht zu Montag Verdächtiges im Bereich des Sulzer Marktplatzes aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Telefon 07454/9274-6, in Verbindung zu setzen.