1 Diese Karte zeigt, wo der PFAS-Stoff im Grundwasser festgestellt wurde - nördlich des Schutterentlastungskanals auf Gemarkung von Lahr und Allmannsweier. Richtung Westen nimmt die Konzentration ab. Auch mit zunehmender Entfernung vom Kanal in Richtung Norden verringert sich die Konzentration, wie der Karte zu entnehmen ist. Ab einer Entfernung von rund 400 Metern nördlich des Kanals sind keine Überschreitungen mehr festgestellt worden. Foto: Landratsamt

Das Landratsamt hat nördlich des Schutterentlastungskanals in Lahr und Allmannsweier auffällige Konzentrationen einer potenziell gesundheitsschädlichen Säure entdeckt. Doch Menschen seien nicht gefährdet, betont die Kreisbehörde.















Lahr - "Für die öffentliche Wasserversorgung sowie für landwirtschaftliche Produkte und somit für die Gesundheit besteht keine Gefahr", so die Nachricht des Ersten Landesbeamten und Dezernenten für Kommunales, Gewerbeaufsicht und Umwelt des Ortenaukreises Nikolas Stoermer.

"Aufgrund von Auffälligkeiten im Grundwasser haben wir in den letzten Wochen mehrere Vor-Ort-Beprobungen veranlasst, um die Ausbreitung des Polyfluoroctansulfonsäure (H4PFOS)-Fundes besser einordnen und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einleiten zu können", erklärt Jürgen Mair, Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz.

Im Einzugsgebiet der Kläranlage Lahr wurde laut der Mitteilung der Kreisbehörde zumindest ein Unternehmen ermittelt, das diesen Stoff früher verwendet hat. Das Unternehmen hat den Stoff dann aber nach einer Anordnung des Regierungspräsidiums 2019 über einen Zeitraum von zwei Jahren durch einen biologisch abbaubaren, fluor-freien Stoff ersetzt.

Stoff ist wohl über das Abwasser in den Schutterentlastungskanal gelangt

"Wir gehen davon aus, dass der Stoff H4PFOS über das Abwasser in den Schuttentlastungskanal gelangte und von dort ins Grundwasser eingedrungen ist", so Mair weiter. Der Schutterentlastungskanal ist bekanntlich ein künstlich angelegtes Gewässer zwischen Lahr und Schwanau, in das auch die Kläranlage Lahr ihr gereinigtes Abwasser einleitet. Der Stoff kann laut Landratsamt nur in geringem Umfang aus dem Wasser herausgefiltert werden, obwohl die Kläranlage Lahr bereits über eine Anlage zur Spurenstoffentfernung verfügt.

In sechs Messstellen überschreitet die festgestellte H4PFOS- Konzentration den sogenannten "vorläufigen Geringfügigkeitsschwellenwert" für diesen Einzelstoff. Die auffälligen Messstellen befinden sich alle westlich der Kläranlage Lahr in unmittelbarer Nähe nördlich des Schutterentlastungskanals. Mit zunehmender Entfernung vom Kanal verringert sich die Konzentration. Ab einer Entfernung von rund 400 Metern nördlich des Kanals sind keine Überschreitungen mehr festgestellt worden.

Öffentiche Wasserversorgung ist nicht betroffen

In der Nähe des Kanals wird das Grundwasser auf Gemarkung Lahr von zwei landwirtschaftlichen Betriebe zur Beregnung genutzt. Neben den Proben aus den Beregnungsbrunnen hat das Amt für Landwirtschaft deshalb auch landwirtschaftliche Erzeugnisse untersucht. In den Erzeugnissen konnte der Stoff nicht nachgewiesen werden. Auch in Bodenproben aus dem beregneten Bereich war H4PFOS laut dem Landratsamt nicht nachweisbar. "Somit kann eine Belastung der erzeugten Lebensmittel ausgeschlossen werden", heißt es in der Mitteilung.

Auch die öffentliche Wasserversorgung sei nicht betroffen. Der Tiefbrunnen Ottenheim und die Tiefbrunnen des Wasserversorgungsverbands Ried westlich von Kürzell hätten bei den Untersuchungen keine Auffälligkeiten gezeigt. Zudem liegen die Brunnen zwei be vier Kilometer weit vom Schutterentlastungskanal entfernt. Auch im südlich des Schutterentlastungskanals gelegenen Tiefbrunnen Nonnenweier wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Nördlich des Schutterentlastungskanals gibt es auf Gemarkung Lahr zwei Anwesen, die nicht an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen sind, sondern einen eigenen Trinkwasserbrunnen besitzen. Das Amt hat den Betreibern empfohlen, das Trinkwasser vorsorglich nicht weiter zu verwenden und durch einen Aktivkohlefilter aufzubereiten. "Auch sollten die Betroffenen einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung in Betracht ziehen", so die Mitteilung der Behörde. Außerdem stehe das Landratsamt weiter im Austausch mit den betroffenen Nutzern des Grundwassers. Auf Gemarkung Allmannsweier werde das Grundwasser im betreffenden Bereich nicht genutzt.

Um auch Belastungen von Fischen auszuschließen, würden derzeit Fische aus dem Schutterentlastungskanal und einem Angelweiher untersucht. "Die Stadt Lahr und die Gemeinden Schwanau sowie Meißenheim wurden bereits informiert und werden über den aktuellen Stand weiter auf dem Laufenden gehalten", versichert Stoermer.

Der bei den Proben gefundene Stoff gehört zu den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die auch als PFC bezeichnet werden. Diese Stoffe werden weltweit in Betrieben der Metall- und Kunststoffveredelung eingesetzt. PFAS sind in der Umwelt außerordentlich stabil und stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.