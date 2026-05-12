Säugling wohlauf: 19-jährige bringt Baby im Wald in Wittelsheim bei Mulhouse zur Welt
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Zeugen sahen die 19-jährige blutverschmiert aus dem Wald kommen und riefen die Polizei. Diese fand das Baby. Foto: Inderlied/dpa

Am Sonntag hat eine junge Frau an einem Waldrand in Wittelsheim alleine ein Baby zur Welt gebracht und es dort liegen lassen. Zeugen dachten an eine Gewalttat und riefen die Polizei.

An einem Waldrand in Wittelsheim bei Mulhouse im Elsass hat am Sonntag offenbar eine 19-jährige ein Baby zur Welt gebracht und im Wald liegen gelassen. Möglicherweise wollte sie das Baby kurz nach der Geburt aber auch dort aussetzen und brachte es extra zu diesem Zweck nahe bei ihrem Elternhaus in den Wald, hieß es in einer Polizeimeldung.

 

Zeugen sahen die Frau und alarmierten die Polizei. Sie dachten, die junge Frau sei Opfer einer Gewalttat geworden, da sie blutverschmiert aus dem Wald kam. Rettungskräfte versorgten die 19-jährige und fanden das Neugeborene.

Beide wurden ins Krankenhaus gebracht und sind gesundheitlich wohlauf, so die Polizei weiter. Eine Vernehmung der jungen Mutter sei nicht möglich gewesen, da sie unter Schock stehe, berichtete die Zeitung „L´Alsace“ am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft in Mulhouse hat Ermittlungen aufgenommen.

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