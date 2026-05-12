Säugling wohlauf: 19-jährige bringt Baby im Wald in Wittelsheim bei Mulhouse zur Welt

1 Zeugen sahen die 19-jährige blutverschmiert aus dem Wald kommen und riefen die Polizei. Diese fand das Baby. Foto: Inderlied/dpa Am Sonntag hat eine junge Frau an einem Waldrand in Wittelsheim alleine ein Baby zur Welt gebracht und es dort liegen lassen. Zeugen dachten an eine Gewalttat und riefen die Polizei.







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An einem Waldrand in Wittelsheim bei Mulhouse im Elsass hat am Sonntag offenbar eine 19-jährige ein Baby zur Welt gebracht und im Wald liegen gelassen. Möglicherweise wollte sie das Baby kurz nach der Geburt aber auch dort aussetzen und brachte es extra zu diesem Zweck nahe bei ihrem Elternhaus in den Wald, hieß es in einer Polizeimeldung.