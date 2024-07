Feuer in Donaueschingen zerstört Arztpraxis

Bei einem Brand in Donaueschingen mussten zwei Menschen wegen einer Rauchvergiftung zum Arzt – einer davon erst vier Monate alt. Eine Arztpraxis fiel den Flammen vollständig zum Opfer.









Bei einem Brand in der Karlstraße in Donaueschingen sind ist am Freitagabend eine Arztpraxis komplett ausgebrannt. Zwei Personen, darunter ein 4-Monate alter Säugling, mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ambulant behandelt werden. Das berichtet die Polizei.