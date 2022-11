5 Ehrung für 30 Jahre (von links): Ingeborg Isert, Dorothea Keinath, Birgit Sautter, Ingrid Göz, Bärbel Rosen und Corinna Dreher. Foto: Dürrschnabel

Mit einem kleinen, aber feinen Festakt hat der Gesangverein der Sängerlust Erzingen seinen 100. Geburtstag gebührend gefeiert.















Balingen-Erzingen - Die Vorsitzende der Sängerlust Erzingen, Corinna Dreher, zeigte sich erfreut, dass sich viele Gäste in der Geischberghalle einfanden, um dem Verein zum 100-Jährigen zu gratulieren. So auch der Präsident des Chorverbands Zollernalb-Sigmaringen, Michael A.C. Ashcroft mit Frau Marlene, Ortsvorsteher Hans Wendel sowie Pfarrer Stefan Kröger mit Frau Andrea.

Chorleiter Meinrad Weisser bat seine Sänger nach vorne zur musikalischen Begrüßung. Nach der coronabedingten Pause begannen die Aktiven im Mai 2022 wieder mit den Proben und erarbeiteten in dieser kurzen Zeit ein erfrischendes Repertoire. Man spürte die Freude am Singen.

Großes Lob für Verein

Ashcroft gratulierte der Sängerlust zum Jubiläum und zollte seinen größten Respekt: "Es ist beeindruckend, was dieser Verein auf die Beine stellt." Ortsvorsteher Hans Wendel überbrachte die Glückwünsche seitens der Stadt Balingen. Einen solch’ rührigen und aktiven Verein in Erzingen zu haben, erfülle ihn mit Stolz. Mit einer Gabe an den Verein gratulierte er zum runden Geburtstag.

Freude am Singen

Pfarrer Stefan Kröger bestätigte die Freude am Singen in diesem Chor. Es sei immer schön, wenn er die Männer und Frauen singen höre. Der Verein zeige eindrucksvoll, dass in der Gemeinschaft viel erreicht werden könne.

Mit einer gesanglichen Schönheitskur ging es weiter, ehe die Sängerlust im Namen aller Männer einen Liebesbeweis an die Frauen richtete: "I hab di gern". Meinrad Weisser merkte man an, dass er Spaß daran hatte, mit seinen Aktiven zu singen. Mit "Als Freunde kamen wir" bedankte sich der Chor für den Applaus. Corinna Dreher, Birgit Sautter und Manfred Weisser glänzten mit einer Solo-Einlage, in der es um die Fitness der Mitglieder ging.

Ehrungen

Mit einem Dank an alle Helferinnen und Helfer leitete Dreher zum Buffet über und ehrte fünf Frauen für ihre Treue zum Verein. Sie beschrieb das Singen als "Ausatmen in schön". Seit 30 Jahren singen Bärbel Rosen, Birgit Sautter, Dorothea Keinath, Ingeborg Isert und Ingrid Göz im Chor. Mit einer Urkunde und einem Weinpräsent gratulierte Dreher den Jubilarinnen.

2020 wäre Ernst Göhring für 70 Jahre Singen bei der Hauptversammlung des Chorverbands geehrt worden. Corona ließ dies nicht zu. Nun wurde die Erhung beim Jubiläum des Gesangvereins nachgeholt. Sichtlich gerührt erhielt er seine Urkunde und ein Präsent aus den Händen der Vorsitzenden Corinna Dreher.

Abschluss mit Musik

Mit einem Dia-Vortrag zeigte Gerhard Sautter anschließend Bilder aus der Vereinsgeschichte. Zum Abschluss des Jubiläumsabend ließen Manfred Weisser (Keyboard) sowie Ernst Gähring und Fritz Heim (beide Akkordeon) Lieder erklingen und luden zum Mitsingen ein.