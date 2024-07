Sängerkreis Villingen: Chöre stecken Gäste mit ihrer Freude an

Ein Konzert unter dem Motto „Ein Jahrzehnt der Melodien“ hat „Just for Femmes“, der Frauenchor des Sängerkreis 1895 Villingen, zum zehnjährigen Bestehen gegeben. Zahlreiche Besucher kamen bei strahlendem Sonnenschein trotz vielen Festen in der Umgegend von Villingen in den Gemeindesaal Heilig-Kreuz, um mit den Frauen das Jubiläum zu feiern.

Ab 17 Uhr und in der Pause wurden Getränke und selbst gemachte Fingerfood-Spezialitäten angeboten, die bei den Besuchern gut ankamen. Die Vorsitzende Christiane Käser-Malik konnte Ehrengäste begrüßen, so Johann Müller-Albrecht, Präsident des Schwarzwald-Baar-Chorverbands, den Kreischorleiter des Schwarzwald-Baar-Chorverbands, Georg Huber, und das Gründungsmitglied Ingrid von den Driesch. Die Gründungsmitglieder Heidi Möller, Monika Müller, Isolde Klaiß und Anke Mick singen noch heute bei „Just for Femmes“.

Um 18.15 Uhr war es dann soweit. Die Sängerinnen von „Just for Femmes“ unter Leitung von Daniel Sütö zeigten ihr musikalisches Können. Von Alexandru Szabo am Klavier begleitet, begeisterten sie das Publikum mit Liedern wie „Vois sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Matheu“, Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“ oder „Gimme, Gimme Gimme“ und „Dancing Queen“ von Abba. Daniel Sütö präsentierte sich nicht nur als genialer Dirigent. Er zeigte auch sein Talent als Moderator und Animateur. Das begeisterte Publikum sang und klatschte bei bekannten Liedern wie „Schuld war nur der Bossa Nova“ mit. Es herrschte eine Superstimmung.

Musikalische Grüße zum Jubiläum

Musikalische Gratulanten waren die Männerchorgemeinschaft MCG, ebenfalls unter Leitung von Daniel Sütö. Die MCG besteht aus Sängern des Männerchores 1887 Villingen und Sängern der ehemaligen „Oldies“ des Sängerkreis 1895 Villingen. Sie begeisterten das Publikum mit traditionellen Liedern wie dem Burschenlied II, Ei du Mädchen vom Lande.

Nach der Pause nahm die jüngste Chorgruppe des Sängerkreises, die „Voice Boys“, unter Leitung von Josefine Schullerer das Publikum auf eine musikalische Reise nach „New York“ mit. Bei „Black or White“ von Michael Jackson wurde eine kleine Rap-Einlage von Alexander Graf, einem Chormitglied, dargeboten.

Sänger kommen nicht ohne Zugabe von der Bühne

Josefine Schullerer spielte E-Gitarre begleitet von Robert Stühn am Holzinstrument Cajun. Moderationstalent bewies das Chormitglied Peter Singer. Alle drei Chöre konnten die Freude und den Spaß am Singen dem Publikum vermitteln und kamen nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Der Abend endete mit einem eigens für das Jubiläum getexteten Lied des Chormitglieds Anke Steinkamp-Luft, das Daniel Sütö arrangiert hatte. Froh waren die Sängerinnen, dass die Volksbank eG – Die Gestalterbank sie bei der Umsetzung dieses Projekts als Hauptsponsor unterstützt hatte. Und alle Akteure waren sich einig, dass es wieder ein Event wie dieses Konzert geben soll. Man darf sich also jetzt schon auf das nächste Konzert des Sängerkreis 1895 Villingen freuen.

Mitstreiter willkommen

Proben

Alle, die gerne in Gemeinschaft singen, sind immer bei den Chören des Sängerkreises Villingen willkommen. Ein Start bietet sich im September nach den Ferien an, wenn ein neues Konzert eingeübt wird. Interessierte können sich auf der Homepage des Vereins www.saengerkreisvs.de informieren oder einfach in die Proben kommen. Die Voice Boys proben immer am Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr, die Sängerinnen von „Just for Femmes“ trifft sich am Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr. Danach probt die Männerchorgemeinschaft MCG von 20 bis 21.30 Uhr. Alle Proben sind im Zeughaus in der Oberen Straße 37 in Villingen. Die Sänger freuen sich über jedes neue Chormitglied.