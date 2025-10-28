Sängerkreis feiert Jubiläum: Abend voller Musik und Gemeinschaft in Villingen

Die drei Chöre des Villinger Sängerkreises geben am Samstag, 15. November, ein Jubiläumskonzert unter dem Motto „Die magische Welt von Musical und Leinwand“.
Der Sängerkreis Villingen 1895 feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Er besteht seit 130 Jahren. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, präsentieren die drei Chöre des Vereins – die Männer-Chor-Gemeinschaft (MCG-VS), „Just for Femmes“ und die „Voice Boys“ einen unvergesslichen Konzertabend am Samstag, 15. November, im Gemeindesaal Heilig-Kreuz in der Hochstraße 34. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.