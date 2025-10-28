Sängerkreis feiert Jubiläum: Abend voller Musik und Gemeinschaft in Villingen

Die drei Chöre des Villinger Sängerkreises geben am Samstag, 15. November, ein Jubiläumskonzert unter dem Motto „Die magische Welt von Musical und Leinwand“.

Der Sängerkreis Villingen 1895 feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Er besteht seit 130 Jahren. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, präsentieren die drei Chöre des Vereins – die Männer-Chor-Gemeinschaft (MCG-VS), „Just for Femmes“ und die „Voice Boys“ einen unvergesslichen Konzertabend am Samstag, 15. November, im Gemeindesaal Heilig-Kreuz in der Hochstraße 34. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

Die Geschichte des Sängerkreises Villingen ist lang und ereignisreich, heißt es in einer Mitteilung. Gegründet als Gesangsabteilung des katholischen Arbeitervereins Villingen, hat der Chor über die Jahre hinweg auch historisch viel erlebt. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges zählte der Sängerkreis 65 Sänger, verlor jedoch bis 1918 elf Mitglieder. In den 1930er-Jahren gab es einen Aufschwung mit 130 Mitgliedern, bevor der Zweite Weltkrieg die Chorproben unterbrach. Nach dem Krieg erholte sich der Verein langsam und erhielt 1946 die Anerkennung als Verein durch die französische Besatzungsmacht.

Seit den 1960er-Jahren pflegt der Sängerkreis freundschaftliche musikalische Kontakte, unter anderem nach Schwenningen, und zeigt damit, dass Musik die Menschen verbindet. 1975 übernahm Alois Weinmann, damals 36-jähriger Oberlehrer, die musikalische Leitung und blieb dem Chor 40 Jahre lang treu.

1995 erhielt der Sängerkreis zum 100-jährigen Bestehen die Zelter-Plakette, die höchste Auszeichnung für deutsche Amateur-Chöre. Selbst die Einschränkungen des Lockdowns während der Pandemie konnten dem Zusammenhalt keinen Abbruch tun. Geprobt wurde pragmatisch, teils per Videokonferenz, teils in einer großen Halle oder im Freien am Walkebuck, um ausreichend Abstand einzuhalten. Im September verstarb das langjährige Mitglied Stefan Grießhaber im Alter von 102 Jahren.

Sängerkreis hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt

Ursprünglich als reiner Männerchor gegründet, hat sich der Sängerkreis im Laufe der Jahre weiterentwickelt. 2014 entstand aus einem Projekt der Frauenchor „Just for Femmes“ und 2016 der etwas jüngere Männerchor „Voice Boys“, der nächstes Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Das Jubiläumskonzert unter dem Motto „Die magische Welt von Musical und Leinwand“ bietet ein breites musikalisches Spektrum, von Klassikern aus Musical und Film bis hin zu modernen Hits. Die drei Chöre des Sängerkreises - die Männer-Chor-Gemeinschaft, „Just for Femmes“ und die „Voice Boys“ treten unter der Leitung von Daniel Sütö und Josefine Schullerer auf. Die Moderation übernimmt Henry Greif. Als kulinarische Begleitung gibt es Fingerfood. Karten sind erhältlich bei der Buchhaltestelle Villingen, über die Sänger und an der Abendkasse.

Sänger willkommen

Proben

Die Chöre des Sängerkreises proben im Zeughaus. Interessierte mit oder ohne Gesangserfahrung sind willkommen, um die Freude am Singen zu entdecken. Die Voice Boys treffen sich dienstags ab 19.30 Uhr, der Chor Just for Femmes probt donnerstags ab 18 Uhr und die Männer-Chor-Gemeinschaft donnerstags ab 20 Uhr. Die Sänger würden sich über neue Gesichter und Stimmen bei den Proben freuen.