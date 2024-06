Sängerin: Jenni Rivera posthum mit Stern auf Walk of Fame geehrt

1 Jenni Rivera starb 2012 bei einem Flugzeugabsturz. Auch nach ihrem Tod verkauft sich ihre Musik millionenfach. Foto: Paul Buck/dpa

Vor zwölf Jahren kam die mexikanisch-amerikanische Sängerin Jenni Rivera bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Nun wird der Latina-Star in Hollywood posthum geehrt.









Los Angeles - Latina-Star Jenni Rivera (1969-2012) ist im Herzen von Hollywood posthum mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt worden. Die fünf Kinder der Sängerin enthüllten die 2783. Sternenplakette auf dem berühmten "Walk of Fame" in Erinnerung an ihre Mutter. Als Gastrednerin würdigte die mexikanische Sängerin Gloria Trevi die verstorbene Musikerin.