Sängerbund Rangendingen: Klangreise zeigt viele Facetten

Ein glanzvoller Auftritt des Sängerbunds Rangendingen in der St. Galluskirche bescherte den zahlreichen Zuhörern ein erlesenes Hörerlebnis. Auch Instrumentalisten trugen dazu bei.

Alle Jahre wieder – mit dem traditionellen Weihnachtskonzert des Sängerbunds Rangendingen, einer Klangreise durch den Kosmos weihnachtlicher Musik, fand am Stephanstag das Weihnachtsfest seinen krönenden Abschluss. Im stimmungsvollen Rahmen des prächtig geschmückten Gotteshauses St. Gallus, welches bis zum letzten Platz besetzt war, gestalteten die Ensembles Junger und Gemischter Chor des Sängerbundes unter Leitung von Michael Binder ein bestechend vielgestaltiges Konzert.​

Ein feierlicher Einzug der rund 50 Sängerinnen und Sänger in die dunkle Kirche im Schein leuchtender Kerzen und das Lied „Im Dunkel der Nacht“ bildete den Auftakt der eindrücklichen Darbietung, durch welche der Vorsitzende des Sängerbunds, Armin Glatz, führte. Dabei deutete er die modernen und klassischen Weihnachtslieder und ihre Hintergründe, übersetzte Texte und gab Erläuterungen zu den ausführenden Künstlern sowie zu den Tonschöpfungen.

Die festliche Chorliteratur enthielt eine Mischung verschiedenster Stilrichtungen und spannte einen musikalischen Bogen von Weihnachtsliedern aus dem englischsprachigen Raum mit Spirituals und Gospels über populäre und weniger bekannte Weihnachtsweisen bis hin zu Werken der Komponisten Georg Friedrich Händel und Francesco Durante.

Chor agiert lebhaft und überzeugend

Schwungvoll, ausdrucksstark und kontrastreich setzte der Junge Chor mit Liedern wie „Hear the Bells Ring“ moderne Akzente. Leidenschaftlich, rhythmisch, prägnant und kraftvoll vermittelten die Sängerinnen und Sänger im Wechselgesang („Call and Response“) mit Armin Glatz als Vorsänger die Botschaft des Glaubens, die dem Chorstück „A Gospel Noel“ innewohnt und schufen mit dem Choral „O nata lux“ eine strahlend schimmernde Klanglandschaft. Mit bestechender, dynamisch ausgereifter Singkultur und in präzise gefassten Registern agierte der Chor lebhaft und überzeugend.

Glockenhell setzte der Sopran des gemischten Chors die Spitzentöne in Melodien wie „Hört! Die Engelsboten singen“. Strahlend fest zeigte der Tenor seine Stärke, während die Bässe zum Beispiel „In der Nacht von Bethlehem“ das weitgehend polyphone Stimmengeflecht mit sonorer Tiefe füllten.

Höhepunkt war Magnificat in B-Dur

Eindringlich beschrieben beide Chöre die raue, kalte Landschaft und die Geburt Christi im Winter mit „So bitter war des Winters eisige Gewalt“. Instrumentalisten – Andrea Keßler, Birgit Merz (Violine), Clarissa Seeburger (Cello), Samuel Dieringer (Orgel) – Chor und Solostimmen vereinten sich zu einem einheitlichen Klangbild. Makellos war der Gesang von Stephanie Wunder, die das technisch anspruchsvolle Koloraturen Händels subtile Komposition „Salve Regina“ zu Gehör brachte.

Den musikalischen Höhepunkt des Abends bildete das anspruchsvolle Chorwerk „Magnificat in B-Dur“ aus der Feder von Francesco Durante. Es gehört zu seinen bekanntesten Werken und zu einer der wesentlichen Vertonungen des Textes aus Lukas 1,46-55 in Kantatenform. Dabei brillierten Uli Schneider (Tenor), Michael Binder (Bassbariton) und erneut Stephanie Wunder. Mit klarer Führung, präziser Rhythmik und lebendigen Solopassagen widmeten sich die Musiker akribisch dem technisch schwierigen Chorwerk. Mit dem Kanon „Soli deo Gloria“ verabschiedeten sich die Künstler und erhielten begeisterten Applaus. Das „Rangendinger Weihnachtslied“ beendete den Abend, dem ein Umtrunk im Gemeindehaus folgte.