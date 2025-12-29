Sängerbund Rangendingen: Klangreise zeigt viele Facetten

Ein glanzvoller Auftritt des Sängerbunds Rangendingen in der St. Galluskirche bescherte den zahlreichen Zuhörern ein erlesenes Hörerlebnis. Auch Instrumentalisten trugen dazu bei.
Alle Jahre wieder – mit dem traditionellen Weihnachtskonzert des Sängerbunds Rangendingen, einer Klangreise durch den Kosmos weihnachtlicher Musik, fand am Stephanstag das Weihnachtsfest seinen krönenden Abschluss. Im stimmungsvollen Rahmen des prächtig geschmückten Gotteshauses St. Gallus, welches bis zum letzten Platz besetzt war, gestalteten die Ensembles Junger und Gemischter Chor des Sängerbundes unter Leitung von Michael Binder ein bestechend vielgestaltiges Konzert.