Sänger ziehen Bilanz: Freilichttheater „Wellenreiter“ spülte dem MGV Schuttertal ordentlich Geld in die Kasse

Dem Männergesangverein „Schutterbund“ Schuttertal unter der Leitung von Udo Wendle gehören aktuell 57 aktive Sänger mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren an. Außerdem zählt der Verein 16 Ehrenmitglieder sowie 169 passive Mitglieder. Schriftführer Martin Wölfle verlas bei der Hauptversammlung einen ausführlichen Bericht Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. Diesem war zu entnehmen, dass der MGV einen sehr großen kulturellen Beitrag leistete.

Mit dem Theaterstück „Wellenreiter“ aus der Feder von Gottfried Zurbrügg führte der MGV im Juni erstmalig ein Freilichttheater auf. Der aktive Sänger und langjährige Theaterregisseur Ludwig Griesbaum stellte seinen historischen „Sägerhof“ als Austragungsort zur Verfügung. Alle vier Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen und sehr gut angekommen beim Publikum, berichtete Wölfle.

Lesen Sie auch

Beisitzer stellten sich nicht mehr zur Wahl

Auch das Dreikönigstheater „Wirtszenzl von Aschau“ von Alois Bach sei mit Erfolg aufgeführt worden. Wölfle berichtete ebenso vom Jahreskonzert mit dem Thema „Die vier Elemente“ im Herbst sowie von mehreren auswärtigen und kirchlichen Gesangssauftritten. Intern unternahmen die Sänger mit ihren Familien eine Herbstwanderung. Zudem traf man sich zu einer Weihnachtsfeier, einer Winterwanderung sowie zu einigen Sängergeburtstagen. Beim Weihnachtsmarkt des Bauunternehmens Himmelsbach war der Männergesangverein involviert und verkaufte Speisen und Getränke.

Jugendwart Michael Kern berichtete zahlreichen Aktivitäten der Jungsänger wie der Teilnahme an Fußballturnieren oder an der Winzerolympiade in Kappelrodeck. Ebenso beteiligten sich die Jungsänger erneut am Ferienprogramm der Gemeinde mit der Aktion „Abenteuer am Lagerfeuer“.

Rechner Daniel Weber blickt auf ein überaus positives Geschäftsjahr zurück. Insbesondere beim Freilichttheater „Wellenreiter“ habe man einen hohen Gewinn verzeichnen können.

Mitgliedsbeitrag steigt auf 15 Euro

Bei den Neuwahlen stellten sich die Beisitzer Gerhard Schätzle und Julian Klimsch nicht mehr zur Wahl, es konnten Thomas Kern und Markus Himmelsbach dazugewonnen werden. Der übrige Vorstand wurde wiedergewählt. Alle Anwesenden stimmten der Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von fünf Euro auf 15 Euro zu.

Vorsitzender Denis Schillinger äußerte sich ebenfalls positiv zum vergangenen Vereinsjahr und gab unter anderem bekannt, dass Ende Juni das Waldfest mit Mallorca Party stattfinden werde, allerdings in einem kleineren Zelt als bisher.

Viel Applaus erhielt Anton Fehrenbacher bei der Ehrung der fleißigen Sänger, denn er fehlte bei den 45 Proben und elf Auftritten kein einziges Mal. Gemeinderätin Diana Neumeier vertrat Bürgermeister Matthias Litterst und überbrachte Gruß- und Dankesworte der Gemeinde. Arnold Schultheiß schloss sich diesen Worten für die Vereinsgemeinschaft an.

Der MGV umrahmte den Sonntagsgottesdienst und gedachte verstorbenen Mitgliedern. Foto: Axel Dach

Den ersten Auftritt im neuen Vereinsjahr absolvierten die Sänger am folgenden Tag. Sie umrahmten den Sonntagsgottesdienst und gedachten den verstorbenen Mitgliedern. Die nächste Aktion ist die Altmaterialsammlung in Schuttertal am 29. März.