Sänger veröffentlicht neue Songs: Von Simmersfeld in die Radiostationen

1 Im eigenen Musik-Studio kann Rolf Frey ganz spontan an seinen Songs arbeiten. Foto: Thomas Rahmann

Ob Sänger, Songwriter, Komponist oder Produzent mit seinem eigenen Label „Frey Music“ – Rolf Frey erledigt die verschiedenen Aufgaben, die zu professionellen Song-Veröffentlichungen dazugehören, größtenteils selbst. Seit Ende August veröffentlicht er monatlich je einen neuen Song.









Link kopiert



Von Sänger bis Produzent – was manch andere Musiker auf verschiedene Schultern verteilen, vereint Rolf Frey in einer Person. Das meiste davon macht dem hauptberuflich in der Automobilindustrie arbeitenden Simmersfelder, der in Altensteig aufgewachsen ist, auch Spaß. Bis auf die Werbung: „Promotion mag ich gar nicht“, sagt Frey. Da bekomme er aber Unterstützung von seiner Freundin.