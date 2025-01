Sänger laden zum Fest: Ichenheimer Kirchenchor singt seit 135 Jahren

1 Der evangelische Kirchenchor Ichenheim feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen. Foto: /Werner Erb

Der evangelische Kirchenchor Ichenheim kann in diesem Jahr ein seltenes Geburtstag feiern. Zu diesem Anlass findet am Samstag, 5. April, um 18 Uhr eine kirchenmusikalische Feierstunde in der Auferstehungskirche in Ichenheim statt.









Link kopiert



Sein 135-jähriges Bestehen feiert der evangelische Kirchenchor von Ichenheim mit einer kirchenmusikalischen Feierstunde. Dabei wird auch der evangelische Kirchenchor Altenheim unter der Leitung von Antje Schmieder mitwirken. Schon häufig haben in der Vergangenheit die beiden Kirchenchöre miteinander bei Konzerten gesungen. In diesem Jahr ist vorgesehen, dass die Dirigentin des Ichenheimer Chores, Sylvia Ruf, einige gemeinsam vorgetragene Lieder leiten wird und auch Antje Schmieder wird einige Choräle dirigieren. Die musikalische Umrahmung übernimmt an der Orgel Godehard Möller, dessen filigranes Spiel von den Besuchern der Gottesdienste in der evangelischen Emmausgemeinde Neuried sehr geschätzt wird. Pfarrerin Anna Manon Schimmel wird bei der Feierstunde ebenfalls mitwirken.