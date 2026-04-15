Sänger aus Oberndorf: Damiano Maiolini gewinnt internationalen Schlagerpreis zum zweiten Mal

Riesige Freude bei Damiano Maiolini: Nach seinem Sieg 2024 hat der Oberndorfer jetzt zum zweiten Mal den Schlagerwettbewerb Stauferkrone gewonnen – diesmal aber nicht als Sänger.

Herzrasen, Tränen und große Gefühle: Am Wochenende war bei Damiano Maiolini alles dabei. Kaum hat er seine neue Single „Gewinner sein“ herausgebracht, gibt es schon den nächsten Hammer zu feiern: Der Oberndorfer Schlagerpop-Sänger hat die Stauferkrone zum zweiten Mal in Folge gewonnen – diesmal allerdings nicht mit seinem Gesang.

Am 10. April ging es für Damiano Maiolini erst einmal zum Branchentreff nach Donzdorf im Landkreis Göppingen. Tags darauf stand die Verleihung der „Stauferkrone“ an, die alle zwei Jahre stattfindet, und bei der er nicht nur Opening Act mit seinem Siegersong aus 2024 war, sondern auch Sängerin Resi Berger begleitete. Der Oberndorfer hat ihren Song „Vogelfrei“ geschrieben und komponiert.

„Stolz wie Bolle“ auf Resi Berger

„Es war das erste Mal, dass ich ‚Vogelfrei‘ live von Resi gehört habe“, erzählt Damiano Maiolini im Gespräch mit unserer Redaktion. „Mein Herz hat gerast, ich hatte Tränen in den Augen – sie hat das so gut gemacht.“ Das sah die Jury wohl genauso: Als Resi Berger die Stauferkrone als beste Interpretin gewann, sei er „stolz wie Bolle“ gewesen, sagt Damiano Maiolini. Und dass das Duo Tanja & Ines, mit dem er befreundet sei, auf dem zweiten Platz landete, habe ihn ebenfalls sehr gefreut.

Aber es sollte noch besser kommen: Unverhofft gewann der 34-Jährige selbst auch noch die Stauerkrone für die beste Komposition – einen Preis, der mit 1000 Euro dotiert ist, wie er erst vor Ort erfuhr, bekennt er lachend im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das war einfach ein wunderschöner Moment“, sagt er.

Außerdem natürlich für seine Karriere super, schreibt der Oberndorfer doch schon seit einigen Jahren auch Lieder für andere, mitunter sehr bekannte Künstler. Ein paar davon werden auch dieses Jahr noch veröffentlicht, mehr darf Maiolini aber noch nicht verraten. „Es gibt meinem Tun aber natürlich eine ganz andere Wertschätzung, wenn eine so erfahrene Jury sagt, es sei mit Abstand die beste Komposition gewesen“, freut sich der 34-Jährige.

Keine Zeit zum Ausruhen

Bei der Preisverleihung traf er neben vielen Fans auch Wegbegleiter wie Stargast Stefanie Hertel, die er nicht zuletzt im Rahmen von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ näher kennengelernt hat. Und mit Moderatorin Tatjana Gessler verbindet Maiolini ein ganz besonderes Schlüsselerlebnis, war sie es doch, über die der Oberndorfer überhaupt auf den Schlagerwettbewerb Stauferkrone aufmerksam wurde.

Viel Zeit zum Feiern blieb am Ende nicht. Gleich am nächsten Tag ging es für Damiano Maiolini weiter zum Brötzinger Frühlingsfest, wo er mit weiteren Sängern, darunter Vincent Gross („Aperol Spritz“), auftrat. Ihn kennt der Oberndorfer unter anderem vom Kellnern beim Weihnachtsgansessen für Obdachlose, das von der Bernd-Reisig-Stiftung in Frankfurt veranstaltet wird.

Auf dem Erfolg bei der Stauferkrone ausruhen wird sich Damiano Maiolini jedenfalls nicht. Der Oberndorfer arbeitet bereits an neuen Liedern, wie er uns berichtet.

Der Wettbewerb

Die Stauferkrone

zählt mit einem internationalen Teilnehmerfeld zu den größten Wettbewerben für den deutschsprachigen Schlager und fand 2026 zum sechsten Mal statt. Zur mehrköpfigen, prominent besetzten Jury zählen unter anderem Schlagersängerin Mara Kayser und Produzent Holm Dressler.