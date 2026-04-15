Sänger aus Oberndorf: Damiano Maiolini gewinnt internationalen Schlagerpreis zum zweiten Mal

Riesige Freude bei Damiano Maiolini: Nach seinem Sieg 2024 hat der Oberndorfer jetzt zum zweiten Mal den Schlagerwettbewerb Stauferkrone gewonnen – diesmal aber nicht als Sänger.
Herzrasen, Tränen und große Gefühle: Am Wochenende war bei Damiano Maiolini alles dabei. Kaum hat er seine neue Single „Gewinner sein“ herausgebracht, gibt es schon den nächsten Hammer zu feiern: Der Oberndorfer Schlagerpop-Sänger hat die Stauferkrone zum zweiten Mal in Folge gewonnen – diesmal allerdings nicht mit seinem Gesang.