Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Schweizerin Tatjana Haenni als neue Vorsitzende der Geschäftsführung verpflichtet. Die 59-Jährige werde den seit dem Abgang von Oliver Mintzlaff vakanten Posten zum 1. Januar 2026 übernehmen, teilten die Sachsen mit. Zuerst hatte die "Bild" berichtet.