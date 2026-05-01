Sachsen-Anhalt: Vorsprung im Straßenwahlkampf - wie die AfD mobilisiert

Die AfD verfolgt in Sachsen-Anhalt eine klare Strategie - der gezielte Kontakt zu Bürgern auf der Straße soll den Erfolg bringen. Wie reagieren die anderen Parteien im Wahlkampf auf die Offensive?
Magdeburg/Schönebeck - Ein leuchtend blauer Infostand in der Innenstadt, die Gruppe hält fröhlich Werbemittel in die Kamera - es ist ein wiederkehrendes Bild, dass sachsen-anhaltische AfD-Politiker auf ihren Kanälen im Internet posten. Die Stimmung ist in der Regel "großartig", der Zuspruch "phänomenal" und man nennt sich selbstbewusst "Bürgerpartei". "Hol dir dein Land zurück", steht auf dem Schirm am Stand. Auf den Straßen in Sachsen-Anhalt hat die AfD inzwischen eine Menge Land erobert.