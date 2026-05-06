Sachsen-Anhalt: Sichtbar werden mit Fleiß - Schulzes Kampf gegen die AfD

100 Tage ist Sven Schulze CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt - ein wenig mehr sind es noch bis zur Wahl. Engagiert versucht er, das Amt gegen die starke AfD zu verteidigen. Gelingt ihm das?
Magdeburg - Gefrühstückt hat Sven Schulze aus der grünen Brotdose. Eine von drei solchen Boxen verlässt morgens mit dem Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts das Haus, zwei weitere mit seinen Kindern. Der Tag des 46-Jährigen beginnt gegen 5.30 Uhr, oft kehrt er erst spät zurück. Dazwischen tut der CDU-Politiker alles dafür, ein möglichst sichtbarer Regierungschef zu sein. Die Sachsen-Anhalter sollen sehen, dass er sich für sie einsetzt - in Magdeburg, aber auch in Berlin und Brüssel.