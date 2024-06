1 Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat die Polizei Stendal übernommen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ein Einsatz in Wolmirstedt endet tödlich: Ein Mann wird von der Polizei erschossen, nachdem er mehrere Menschen auf einer privaten EM-Party angegriffen schwer verletzt hat.









Wolmirstedt - Ein Mann hat in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt mehrere Menschen auf einer privaten EM-Party angegriffen und drei schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er zuvor bereits in der Nähe einen Mann erstochen haben. Der Angreifer wurde am Freitagabend von Beamten erschossen.