1 Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist eine Auto in eine Menschenmenge gefahren (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Autofahrer steuert in der Landeshauptstadt auf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu. Der Mann wird festgenommen.









Magdeburg - Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Er sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt zu erfahren. Zu Toten oder Verletzten war zunächst nichts zu erfahren.