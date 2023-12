1 Der sächsische AfD-Generalsekretär Jan Zwerg (l-r), AfD-Kandidat Tim Lochner und der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban jubeln während der Wahlparty ihrer Partei. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Die AfD stellt in der sächsischen Kleinstadt Pirna das neue Stadtoberhaupt. Im zweiten Wahlgang setzte sich Tim Lochner durch.









Link kopiert



Pirna - Mit Tim Lochner hat erstmals ein Kandidat der AfD eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland gewonnen. Der 53-Jährige setzte sich am Sonntag im sächsischen Pirna im zweiten Wahlgang gegen zwei Kontrahenten von der CDU und den Freien Wählern durch, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite bekannt gab.