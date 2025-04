Probefahrt in Sulz endet mit Totalschaden

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro. Foto: Daniel Vogl/dpa

Bei einer Probefahrt eines BMWs hat ein 24-Jähriger am Freitag die Kontrolle verloren und kam von der Fahrbahn ab. Am Auto enstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.









Link kopiert



Am Freitagmorgen ist es auf der Weilerstraße in Sulz a. N.ckar bei einer Probefahrt zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro gekommen.