Sachlicher Dialog: Wo „BüfüBä“ und Gemeinde Grenzach-Wyhlen künftig zusammenarbeiten wollen

Vertreter der „BüfüBä“ haben sich mit der Rathausspitze und Fraktionsvertretern getroffen. Dabei wurde eine Gesprächsbasis gefunden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.
An diesem ersten Austausch zwischen Bürgermeister Tobias Benz, den Fraktionsvertretern Ralf Blubacher (FDP), Ulrike Ebi-Kuhn (CDU), Aaron Gössler (Grüne), Katja Schäfer (SPD) und Peter Weber (Freie Wähler) sowie den Vertretern von Werkhof (Andreas Höferlin und Patrick Huhmann) und Irene Blaha vom BUND-Ortsverband mit Vertretern der Initiative Bürger für Bäume alias „BüfüBä“ (Andreas Krezmar, Kurt Paulus, Alexandra Rainer, Susanne Schach und Matthias Scharenberg) wurde laut Pressemitteilung – allen unterschiedlichen Ansichten zum Trotz – eine „grundsätzliche Zusammenarbeit“ beschlossen.