Sache liegt nun bei Gericht: Wildberger Gemeinderat erteilt Windrad-Bürgerentscheid Absage

Im Gemeinderat Wildberg ging es darum, ob ein Bürgerentscheid über Windräder zulässig ist – nachdem Verträge geschlossen wurden. Dabei gab es auch persönliche Angriffe.

Schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung war ein größerer Andrang an Besuchern erwartet worden – zurecht. Die Objekte des allgemeinen Interesses: Windräder auf Gültlinger und Sulzer Gemarkung. Im April schlossen Wildberg, Gechingen und Calw einen Vertrag mit der Betreiberfirma Alterric über das Gebiet Lindenrain, das die Gültlinger Flächen umfasst.

„Das Bürgerbegehren kommt zu spät“

Der Knackpunkt: Der Vertrag war bereits unterschrieben, als das Bürgerbegehren gestartet wurde. In der Vorlage wird darauf hingewiesen, dass solche Bürgerbegehren im Nachhinein nicht zulässig seien. Die Fachkanzlei für Wirtschaftsrecht Kasper Knacke stufe es ebenfalls als unzulässig ein. Bürgermeister Ulrich Bünger sagte später: „Das Bürgerbegehren kommt zu spät.“

Der Publikumsandrang war groß. Foto: Jansen

In der Sitzung hatte die BI die Gelegenheit, ihr Anliegen noch einmal zu verdeutlichen. Max Baumgartner, einer der Initiatoren, erklärte: „Das Vorhaben wird in seiner Tragweite offensichtlich unterschätzt.“ Die Folgen für Natur und Mensch seien erheblich. Von den Stadträten hätte er sich mehr Interesse gewünscht. Gesprächsangebote seien abgelehnt worden. „Einige erklärten, sie seien bereits ausreichend informiert, andere lehnten mit fragwürdigen Begründungen ab.“

Dem widersprach Bünger im Anschluss an die Präsentation. „Ich möchte mich im Namen des Gremiums dagegen verwehren, dass sich die Kollegen Gemeinderäte und Gemeinderätinnen nicht informiert hätten“, betonte er. Die Räte hätten sich auch mit dem Für und Wider des komplexen Themas beschäftigt.

Angriff auf Bürgermeister Ulrich Bünger

Darüber hinaus griff Baumgartner in seiner Rede den Bürgermeister offen an. Bünger hatte bei der Unterschriftenübergabe erklärt, dass sich so die Demokratie zeige: Indem die Unterschriften übergeben werden könnten, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

Baumgartner fand diese Aussage „absurd“: „Mit Verlaub, Herr Bünger: Mein Demokratieverständnis sieht hier völlig anders aus. Echte gelebte Demokratie wäre die Beteiligung der Bürger. Der gesamte bisherige Verlauf sowie Ihre Beschlussvorlage vom 2. September 2025 lassen keinen Zweifel: Demokratische Beteiligung wird hier nicht ermöglicht, sondern bewusst ignoriert und übergangen. Sie treten die Demokratie nicht nur mit Füßen, sondern Sie lassen sie erst gar nicht zu.“

Diesen Vorwurf ließ Bünger nicht stehen. „Das Demokratieverständnis des Gremiums hat sich gezeigt, dass wir Ihnen nicht das Wort abgeschnitten haben“, erwiderte er nach der Rede. Das Verfahren dauere bereits drei Jahre an. Entscheidungen wurden in öffentlichen Sitzungen gefällt. „Bei diesen Entscheidungen waren wir im Gemeinderat fast unter uns“, sagte er zur angeblich fehlenden Bürgerbeteiligung.

Kündigung aus wichtigem Grund?

Florian Leipner von der BI erläuterte seine Sichtweise „Der Vertrag zwischen der Stadt Wildberg und der Firma Alterric ist ein langfristiger Vertrag – ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis“, stufte der Informatiker ein. Dafür gebe es im BGB eine Regelung für eine Kündigung aus wichtigem Grund – wie etwa ein Bürgerentscheid. „Das wäre kein rechtswidriger Vertragsbruch, sondern eine gesetzliche Kündigungsmöglichkeit“, meinte er und schloss: „Die Rechtslage ist keineswegs so eindeutig, wie es die Beschlussvorlage behauptet.“

Im Publikum wurde mehrfach applaudiert. Neben Windkraftgegnern war auch die Initiative „Pro-Windkraft“ vertreten, die für die Windkraft applaudierte.

In der Debatte bedauerte der Sulzer Ortsvorsteher Rolf Dittus, dass das Bürgerbegehren erst jetzt eingereicht wurde, wodurch ein Bürgerentscheid nun nicht mehr möglich sei. Er betonte zudem, bei allen Veranstaltungen der BI gewesen zu sein.

Rebekka Schneider von den Grünen meinte: „Ich finde es wichtig, dass man sich zuhört und miteinander spricht“ und würdigte den Einsatz. Sie betonte aber: „Uns lagen die Unterlagen vor. Wir sind breit informiert und arbeiten uns intensiv in diese Themen ein.“ Direkte Demokratie sei wichtig, aber „wir haben auch andere demokratische Prozesse und die bitte ich zu respektieren“.

Gerhard Ostertag von der CDU betonte die Vertragstreue. Eine Zustimmung zum Bürgerbegehren wäre „aus unserer Sicht rechtswidrig.“

Stadtrat Bäuerle sieht die Sache anders

Weniger eindeutig sah Stadtrat Edwin Bäuerle (FW) die Rechtslage. Er bemängelte, den Vertrag vor Abschluss nicht vollständig gesehen zu haben. Dem widersprachen sowohl Bünger als auch andere Stadträte, der Vertrag habe vor Abschluss vorgelegen.

Auch gebe es beschränkte Kündigungsmöglichkeiten, betonte Bünger, etwa bei Zahlungsverzug oder einem Ausbleiben der Genehmigung.

Der Gemeinderat stufte mit drei Enthaltungen und einer Gegenstimme seitens Stadtrat Bäuerle, das Bürgerbegehren als unzulässig ein.

Verwaltungsgericht entscheidet noch

Der Beschluss des Gemeinderats bleibt allerdings noch außer Vollzug. Die Sache liegt mittlerweile beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Eine Entscheidung steht noch aus.