Sache liegt nun bei Gericht: Wildberger Gemeinderat erteilt Windrad-Bürgerentscheid Absage

Im Gemeinderat Wildberg ging es darum, ob ein Bürgerentscheid über Windräder zulässig ist – nachdem Verträge geschlossen wurden. Dabei gab es auch persönliche Angriffe.
Schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung war ein größerer Andrang an Besuchern erwartet worden – zurecht. Die Objekte des allgemeinen Interesses: Windräder auf Gültlinger und Sulzer Gemarkung. Im April schlossen Wildberg, Gechingen und Calw einen Vertrag mit der Betreiberfirma Alterric über das Gebiet Lindenrain, das die Gültlinger Flächen umfasst.