Sachbeschädigungen in Horb: Vandalismus frustriert – und bleibt meist ungesühnt

Die Stadt Horb beklagt regelmäßige Fälle von Sachbeschädigung – von Blumen über Bushaltestellen bis hin zu beschädigten Brücken.

Es ist 3.15 Uhr in der Nacht vom 9. auf den 10. August. Anwohner im Bereich Empfinger Straße und Kniebisstraße in Nordstetten werden durch lautes Gegröle wach. Es sind junge Stimmen. Dann sind mehrere Schläge zu hören. Es zerbricht etwas. Dann sind nur noch schnelle Schritte auf der Flucht zu hören. Zerstört wurde eine Hinweistafel aus Plexiglas, die noch zur Gartenschau aufgestellt wurde.

Immer wieder sorgen mutwillige Zerstörungen in Horb für Ärger. Stadtsprecherin Inge Weber nennt Beispiele: „Im Stadtgebiet kommen leider immer wieder Vandalismus-Fälle, wie beispielsweise die Beschädigungen von öffentlichen Aufzügen, Bushaltestellen, aktuell dem Neckarsteg Ihlingen sowie Beschädigungen von Blumen, Blumentöpfen und Blumentrögen vor.“ Eine systematische Erfassung gibt es nicht, die Stadt bearbeite Einzelfälle nach Möglichkeit.

Brücke in Ihlingen massiv beschädigt

Besonders ins Gewicht fällt derzeit der Schaden am Steg in Ihlingen. Die Holzbrücke wurde durch die Fahrt mit einem Gabelstapler massiv beschädigt.

So sah die Gartenschau-Erinnerung mit Infotafel in der Empfinger Straße in Nordstetten vor den Vandalismus-Attacken aus. (Archivbild) Foto: Florian Ganswind

Der Steg, eine wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer, ist dadurch schwer beeinträchtigt – und reiht sich ein in eine Serie von Vorfällen, die Verwaltung und Bürgerinnen frustrieren.

Bundesweite Zahlen zeigen allgemeine Problematik

Ein Blick auf die bundesweiten Zahlen zeigt, dass Vandalismus kein Einzelfallproblem ist. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamts wurden 2024 bundesweit 557 309 Fälle von Sachbeschädigung erfasst.

Damit liegt die Zahl fast konstant auf dem Niveau der Vorjahre. Die Aufklärungsquote ist mit 24,5 Prozent niedrig – nicht einmal jeder vierte Fall wird aufgeklärt.

Die Infostafel in Nordstetten ist zerstört worden. Die bunten Holzstämme wurden schon zuvor kaputt gemacht. Foto: Ortsverwaltung

Die Statistik zeigt auch, wer besonders häufig als Tatverdächtiger ermittelt wird. Unter den insgesamt erfassten Personen stellten Kinder und Jugendliche einen erheblichen Anteil: 9111 Kinder unter 14 Jahren sowie 14 149 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren tauchten in der PKS auf. Auch Heranwachsende (18–21 Jahre) sind mit fast 8000 Verdächtigen vertreten. Damit sind es vor allem junge Menschen, die in den Zahlen auffallen – ein Trend, der auch für Kommunen wie Horb relevant sein dürfte.