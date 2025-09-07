Sachbeschädigungen in Horb: Vandalismus frustriert – und bleibt meist ungesühnt

Die Stadt Horb beklagt regelmäßige Fälle von Sachbeschädigung – von Blumen über Bushaltestellen bis hin zu beschädigten Brücken.
Es ist 3.15 Uhr in der Nacht vom 9. auf den 10. August. Anwohner im Bereich Empfinger Straße und Kniebisstraße in Nordstetten werden durch lautes Gegröle wach. Es sind junge Stimmen. Dann sind mehrere Schläge zu hören. Es zerbricht etwas. Dann sind nur noch schnelle Schritte auf der Flucht zu hören. Zerstört wurde eine Hinweistafel aus Plexiglas, die noch zur Gartenschau aufgestellt wurde.