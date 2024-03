Sachbeschädigung in VS-Schwenningen

1 Mit einer Bierflasche wurde die Scheibe einer Anwaltskanzlei in Schwenningen eingeworfen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hat ein Unbekannter die Fensterscheibe einer Schwenninger Anwaltskanzlei eingeworfen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Laut Polizeibericht waren der oder die Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, am Werk. Am Gebäude einer Anwaltskanzlei in der Villinger Straße wurde ein Fenster eingeworfen.