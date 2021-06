1 Vandalen haben den Veröffentlichungskasten eingeschlagen. Foto: Bieberstein

Schon wieder sind Schäden auf dem Gelände der katholischen Kirche zu beklagen.

Tuningen - Jetzt haben Vandalen das Fenster des Veröffentlichungskastens eingeschlagen und am Eingang zum Gemeindehaus das Kreuz demoliert. Als die Kirchenbesucher wie auch die Kirchenpflegerin am Sonntagmorgen zur Kirche kamen, waren diese entsetzt, welche Schäden schon wieder zu beklagen sind. Das aus Metall gefertigte Kreuz an der Wand ist nur noch teilweise vorhanden. Hier wurde der obere Teil des Kreuzes einschließlich der Umrandung abgeschlagen und ist auch verschwunden.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren verschiedene Schäden und Verunreinigungen zu beklagen. So hatten die Störenfriede bereits die Leuchten am Treppenaufgang demoliert und leere Flaschen sowie Scherben waren immer wieder auf dem Kirchenvorplatz zu sehen. Die Schäden wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht, die Täter konnten bislang jedoch noch nicht ermittelt werden. Die Polizei hat zwar eine erhöhte Präsenz bei der Kirche zugesagt, aber das hatte offensichtlich bislang keinen Erfolg. Jetzt appellieren die Verantwortlichen auch an die Bevölkerung, verstärkt den Kirchenvorplatz im Auge zu behalten und gegebenenfalls die Polizeidienststelle zu informieren.